BMW ngừng sản xuất và xuất khẩu ôtô sang Nga

BMW cho biết sẽ ngừng xuất khẩu xe sang Nga và ngừng các hoạt động sản xuất xe tại nước này cho đến khi có thông báo mới.

BMW là cái tên mới nhất trong danh sách các nhà sản xuất ôtô thông báo ngừng sản xuất tại Nga. "Việc hợp tác với Avtotor để lắp ráp ôtô SKD (xe lắp ráp trong nước có một số linh kiện đã được nội địa hoá) phải dừng lại đột ngột do tình hình chính trị hiện nay", đại diện BMW trả lời Reuters.

Cũng với lý do trên, thương hiệu xe sang này cũng đã ngừng xuất khẩu ôtô sang Nga cho đến khi có thông báo mới. "Sự việc đang diễn ra khiến tắc nghẽn sản xuất tại các nhà máy khác bên ngoài Nga, do một số nhà cung cấp có trụ sở tại Ukraine đã bị tàn phá", đại diện truyền thông của BMW nói với The Wall Street Journal.

BMW tạm dừng sản xuất và xuất khẩu xe sang Nga cho đến khi có thông báo mới.

Quyết định của BMW về việc ngừng sản xuất ôtô ở Nga chỉ diễn ra vài tuần sau khi hãng xe Đức gia hạn mối quan hệ đối tác với Avtotor (nhà phân phối BMW ở Nga) đến năm 2028. Nhà máy của hãng được đặt ở Kaliningrad sẽ được nâng cấp để đáp ứng cho kỳ sản xuất đầy đủ dòng xe thay vì chỉ sản xuất xe SKD như 5-Series, X5, X6 và X7.

Việc tiếp tục hợp tác giữa BMW và Avtotor được thông báo vào giữa tháng 2, với khoản đầu tư ít nhất 32 tỷ rub, tương đương 414 triệu USD . Tuy nhiên, giá trị đồng rub đã giảm mạnh trong những ngày gần đây sau lệnh trừng phạt do Liên minh châu Âu EU áp dụng, khiến mức đầu tư 32 tỷ rub chỉ còn giá trị khoảng 300 triệu USD .

Avtotor không chỉ phân phối BMW, hãng này còn phân phối xe Kia và Hyundai sau khi chấm dứt các thỏa thuận trước đó với Chery Automobile và General Motors. Nhà máy tại Kaliningrad từng sản xuất các mẫu Cadillac Escalade và Hummer H2, trước khi GM ngừng hợp tác với Avtotor vào năm 2015.