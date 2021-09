BMW iX3 phiên bản giới hạn dành cho tín đồ phim Marvel

Phiên bản đặc biệt của mẫu SUV điện có tên Legend Edition, lấy cảm hứng từ bộ phim mới nhất của Marvel Studios.

BMW vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt iX3 Legend Edition dành riêng cho thị trường Singapore. Chiếc xe được lấy cảm hứng từ bộ phim "Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings". Đặc biệt hơn, chỉ có 8 chiếc iX3 Legend Edition được sản xuất riêng cho đảo quốc này.

BMW iX3 Legend Edition được trang bị tiêu chuẩn gói ngoại thất M Sport, đi kèm bộ mâm khí động học kích thước 20 inch. So với bản tiêu chuẩn, iX3 Legend Edition được viền các chi tiết bên ngoài M Performance màu đen Frozen Black. Ốp tai gương được làm thủ công từ sợi carbon. Tuy nhiên, khách hàng chỉ có 2 lựa chọn màu là trắng Mineral White và đen Carbon Black.





Nổi bật nhất tại nội thất xe là bảng đồng hồ đo kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm cảm ứng đều có kích thước 12.3 inch. Ghế ngồi được bọc da thật Vernasca. Xe được trang bị nhiều tùy chọn tiện nghi như cửa sổ trời Panorama, hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon, điều hòa tự động 3 vùng...

BMW iX3 Legend Edition sở hữu công nghệ động cơ điện eDrive thế hệ thứ 5, công suất tối đa 286 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 6,8 giây. Người lái có thể di chuyển thêm 100 km chỉ với 10 phút sử dụng nguồn điện một chiều 150 kW, và di chuyển tối đa 460 km khi xe đã được sạc đầy.