BMW C 400 X và C 400 GT đời 2021 được ra mắt, nâng cấp nhiều trang bị

C 400 X và C 400 GT mới được BMW Motorrad bổ sung thêm công nghệ bướm ga điện tử và nâng cấp một vài trang bị.

BMW Motorrad Malaysia đã giới thiệu phiên bản mới của dòng xe ga cỡ lớn C 400 X và C 400 GT. Tương tự các mẫu xe máy được ra mắt gần đây trên toàn cầu, động cơ của C 400 X và C 400 GT đời 2021 đã được tinh chỉnh để phù hợp với tiêu chuẩn khí thải Euro 5.

Dòng xe ga này đã được trang bị bướm ga điện tử, BMW Motorrad gọi công nghệ này là "E-gas". Lò xo bên trong bộ ly hợp đã được thay đổi nhằm giảm độ trễ khi vặn ga.

Hệ thống kiểm soát ổn định tự động (ASC) cũng được nâng cấp, cho phép chiếc xe phản ứng nhạy hơn khi chạy trên đường ướt và trơn trượt. Hệ thống phanh trước được BMW Motorrad điều chỉnh để mang lại cảm giác ổn định hơn khi sử dụng.

Khối động cơ 350 cc, xy-lanh đơn không có gì thay đổi về sức mạnh so với đời cũ. Công suất của động cơ này tạo ra là 34 mã lực tại 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 35 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Ngoài những cải tiến và nâng cấp về khả năng vận hành, C 400 X và C 400 GT đời 2021 được bổ sung thêm ổ cắm sạc USB phía trước và đèn chiếu sáng ở hộc chứa đồ dưới yên.