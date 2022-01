BMW 3 Series: Mẫu sedan hoàn hảo dành cho phố thị

Lợi thế của BMW 3 Series trước các đối thủ cùng phân khúc từ thiết kế thời trang cùng phong cách lái năng động, thể thao.

Khi nói đến những chiếc ôtô sang trọng nhưng không kém phần thể thao, BMW có lẽ là cái tên đầu tiên hiện ra đầu tiên trong suy nghĩ của nhiều người. Thương hiệu đến từ Đức này mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn khác nhau, trải dài từ xe đô thị nhỏ gọn đến những mẫu sedan hay SUV cỡ lớn.

Đáng chú ý, 3 Series có thể xem là dòng sedan thành công bậc nhất trong lịch sử 140 năm của BMW. Sự thành công của BMW 3 Series đến từ nhiều yếu tố kết hợp, từ kiểu dáng cho đến cảm giác lái thể thao.

Khẳng định vị thế qua 7 thế hệ

Bắt đầu từ năm 1975, BMW cho ra mắt 3 Series thế hệ đầu tiên với mã E21 dựa trên mẫu 2002 Turbo. Trước đó, hãng xe Đức đã lên kế hoạch tạo ra một mẫu xe mạnh mẽ và vẫn đảm bảo được khả năng đáp ứng những quy định về nhiên liệu, kết quả là sự xuất hiện của BMW 2002 Turbo mạnh 170 mã lực, vận tốc tối đa 211 km/h.

3 Series có thể xem là dòng sedan thành công bậc nhất trong lịch sử 140 năm của BMW.

BMW 3 Series đời đầu không dành cho số đông, xe không có nhiều tiện nghi như trợ lực lái hay điều hòa, thay vào đó 3 Series E21 hướng đến khách hàng yêu thích cảm giác lái thuần khiết nhất.

Thế hệ thứ 2 của BMW 3 Series (E30) ra đời vào năm 1982 với nhiều biến thể như sedan, coupe, mui trần… Xe nhận được nhiều nâng cấp để hỗ trợ người lái như vô lăng trợ lực hay ga tự động. Ở thế hệ mới, 3 Series được sản xuất với phong cách sang trọng nhưng vẫn giữ chất thể thao, năng động giống “người tiền nhiệm”.

Bước sang thế hệ thứ 3 (E36), BMW 3 Series được lột xác hoàn toàn với thiết kế tập trung hơn cho khả năng khí động học thay vì kiểu dáng vuông vức quen thuộc ở đời cũ. Hãng xe Đức cũng cải tiến chiếc xe để mang đến cảm giác lái thể thao nhất, minh chứng là sự phân bổ khối lượng trước sau gần như đồng đều hay thay đổi thiết kế hệ thống treo sau.

Kể từ năm 1999 đến nay, 3 Series đã trải qua 4 thế hệ gồm E46, E90, F30 và G20 với nhiều cải tiến vượt trội về kiểu dáng lẫn công nghệ. Tại Việt Nam, 3 Series cũng là dòng xe thành công nhất của BMW về mặt doanh số, Thaco Auto đã mang đến khách hàng trong nước thế hệ mới nhất của BMW 3 Series (G20) từ tháng 4/2020. Không ngoài dự đoán, mẫu sedan này nhanh chóng nằm trong nhóm những chiếc sedan thể thao đáng để sở hữu nhất.

Lựa chọn hoàn hảo trong phân khúc

Dòng xe sedan có thể xem như một chuẩn mực cho một phương tiện di chuyển thể hiện được phong cách thanh lịch nhưng không quá phô trương, hầm hố. Đối với BMW 3 Series, dòng xe này còn tạo được cho hình ảnh sang trọng nhưng không kém phần thể thao, cầm lái một chiếc BMW 3 Series trên phố sẽ không khó để bắt gặp những ánh mắt dõi theo vì thiết kế nổi bật mà các mẫu xe cùng phân khúc khó có thể sánh cùng.

Cầm lái một chiếc BMW 3 Series trên phố, bạn sẽ không khó để bắt gặp những ánh mắt dõi theo vì thiết kế nổi bật.

Tại Việt Nam, Thaco Auto phân phối thế hệ mới nhất của BMW 3 Series với 3 phiên bản, bao gồm 320i Sport Line, 320i Sport Line Plus và 330i M Sport. Hãng xe Đức định vị 3 Series mới là dòng xe chủ lực về doanh số và thị phần ở Việt Nam.

Nếu như BMW 330i M Sport tập trung nhiều đến nhóm khách hàng yêu thích một chiếc xe thiên về sự thể thao, bộ đôi BMW 320i Sport Line và 320i Sport Line Plus lại dễ dàng tiếp cận số đông người dùng hơn nhờ mức giá chỉ khoảng 2 tỷ đồng - hấp dẫn nhất trong dải sản phẩm của BMW Việt Nam.

Ở thế hệ thứ 7, BMW 3 Series tiếp tục được duy trì phong cách năng động với phần đầu xe thấp cùng lưới tản nhiệt cỡ lớn đặc trưng, đường gấp Hofmeister kink mới gọn gàng hơn… Bộ mâm trên 3 Series G20 có thiết kế hoàn toàn mới với kích cỡ lớn, dao động 17-18 inch tùy phiên bản.

Bước vào bên trong, BMW 3 Series thế hệ mới nhanh chóng tạo được cảm giác phấn khích cho người ngồi bằng cách sử dụng những vật liệu cao cấp như da Vernasca hay nhôm Mesheffect. Trên 2 phiên bản 320i Sport Line Plus và 330i M Sport được trang bị màn hình tốc độ kỹ thuật số BMW Live Cockpit Professional 12,3 inch cùng màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch, sự kết hợp này tạo cho không gian khoang lái trở nên đầy hiện đại và tương lai.

Bước vào bên trong, BMW 3 Series thế hệ mới nhanh chóng tạo được cảm giác phấn khích cho người ngồi bằng cách sử dụng những vật liệu cao cấp như da Vernasca hay nhôm Mesheffect.

Khó có thể tìm thấy mẫu xe nào cùng phân khúc BMW 3 Series sở hữu những công nghệ như kính cách âm 2 lớp, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, khoang hành lý đóng/mở điện, điều khiển bằng giọng nói…

Cảm giác lái là điều không thể bỏ qua khi nhắc đến những mẫu xe nhà BMW, 3 Series cũng không ngoại lệ, mẫu xe này hoàn toàn chiến thắng về việc mang đến cảm giác lái thể thao trước các đối thủ. Trong cùng phân khúc, chỉ có 3 Series được thiết kế với việc phân bổ khối lượng trước và sau gần như cân bằng, đây cũng là mẫu sedan cỡ trung có thời gian tăng tốc nhanh nhất, hệ số cản gió thấp nhất…

BMW 3 Series được trang bị động cơ 2.0L với công nghệ tăng áp cuộn kép TwinPower Turbo mang đến hiệu suất vận hành vượt trội. Bộ đôi BMW 320i cho công suất 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm, trong khi đó phiên bản thể thao 330i M Sport sản sinh công suất 258 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 400 Nm.

Đáng chú ý, hộp số tự động 8 cấp Steptronic danh tiếng trên BMW 3 Series còn được tích hợp chức năng Launch Control, cho phép chiếc xe tăng tốc ấn tượng từ lúc đứng yên.

Xét về tương quan giá bán và trang bị, BMW 3 Series có thể được ví như “ông trùm” trong phân khúc sedan cỡ trung tại thị trường Việt Nam. Những tiện ích mẫu xe này mang đến đủ sức để làm hài lòng những khách hàng kỹ tính nhất khi tìm kiếm một chiếc sedan gọn gàng nhưng vẫn đảm bảo có đủ “option”

An tâm điều khiển với loạt công nghệ hỗ trợ

Mạnh mẽ và thiết kế thể thao là những điều không thể bỏ qua khi nói đến BMW 3 Series, bên cạnh đó hãng xe Đức cũng rất quan tâm đến người lái khi trang bị hàng loạt công nghệ an toàn trên dòng sedan này. Dù là “em út” trong gia đình sedan của BMW, 3 Series vẫn không bị lép về khi so kè tính năng an toàn với các mẫu xe như 5 Series hay 7 Series.

Tất cả phiên bản của BMW 3 Series đều sở hữu hệ thống đèn pha LED với gương cầu hỗ trợ việc gom luồng sáng, cùng với đó là công nghệ tự động điều chỉnh pha/cốt tốt nhất phân khúc. Hai phiên bản 320i Sport Line Plus và 330i M Sport còn được tích hợp thêm tính năng mở rộng góc chiếu khi người lái đánh vô lăng, trang bị này giúp việc điều khiển xe qua những đoạn đường cong trở nên an toàn hơn.

Hãng xe Đức rất quan tâm đến người lái khi trang bị hàng loạt công nghệ an toàn trên dòng sedan này.

Bộ đôi BMW 320i được trang bị công nghệ hỗ trợ đỗ xe Park Assistant với khả năng hỗ trợ người lái di chuyển chiếc xe vào vị trí đỗ mong muốn. Khi được kích hoạt, tính năng này sẽ dùng các cảm biến lắp phía trước và sau để xác định không gian đỗ, người lái chỉ cần giám sát quá trình đỗ mà không cần tác động đến vô lăng, ga hay phanh trong suốt quá trình này. Đáng chú ý, Park Assistant còn có thể đưa xe ra khỏi vị trí đỗ sau khi đỗ song song.

Bên cạnh những tính năng kể trên, camera 360 độ là trang bị không thể bỏ qua khi nói đến hệ thống an toàn trên BMW 3 Series. Khi di chuyển trên những đoạn đường đông đúc hay ngõ nhỏ, việc kích hoạt camera 360 độ sẽ giúp người lái tự tin hơn trong các thao tác xử lý, hạn chế những tình huống va quẹt có thể xảy ra nếu xe không được trang bị camera 360 độ.

Mức giá hấp dẫn

Để sở hữu BMW 3 Series thế hệ mới nhất tại Việt Nam, khách hàng chỉ cần trả từ 1,899 tỷ đồng cho phiên bản 320i Sport Line, phiên bản 320i Sport Line Plus cao cấp hơn có giá 2,179 tỷ đồng . Đối với phiên bản thể thao 330i M Sport, Thaco Auto đưa ra mức đề xuất là 2,499 tỷ đồng .

Hiện tại BMW 3 Series đang có chương trình khuyến mại lên đến 100% phí trước bạ, ưu đãi này giúp khách hàng có thể tiết kiệm được hơn 200 triệu đồng khi mua xe vào thời điểm này để chuẩn bị cho những chuyến du xuân dịp Tết.