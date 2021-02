BMW 3-Series Gran Sedan được ra mắt tại Thái Lan, giá 96.961 USD

Về an toàn, BMW 330Li M Sport có 6 túi khí, bộ an toàn thụ động (kiểm soát ổn định, kiểm soát lực kéo, kiểm soát lực phanh, ABS, hỗ trợ phanh), hệ thống kiểm soát lực phanh khi vào cua, cảnh báo va chạm, kiểm soát khoảng cách đỗ xe và camera 360. Tuy nhiên xe lại không có những hệ thống an toàn chủ động như phanh khẩn cấp tự động hay kiểm soát hành trình thích ứng.