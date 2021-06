BMW 3-Series giảm giá 190 triệu đồng để cạnh tranh Mercedes C-Class

BMW giảm giá sâu cho 2 phiên bản 320i, trong khi model 330i cao cấp nhất vẫn có giá gần 2,5 tỷ đồng và đắt hơn đáng kể Mercedes-Benz C-Class.

Các đại lý BMW công bố loạt khuyến mại cho mẫu 3-Series trong tháng 6 với mức giảm dao động 50-190 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên BMW 3-Series được ưu đãi từ khi ra mắt 3 model đời 2020 cách đây hơn một năm tại Việt Nam.

Cụ thể, phiên bản BMW 320i Sport Line giá 1,899 tỷ đồng được giảm 130 triệu đồng, còn 1,769 tỷ đồng . Bản BMW 320i Sport Line Plus giá 2,179 tỷ đồng có mức giảm đáng kể nhất, 190 triệu đồng, còn 1,989 tỷ đồng .

Còn lại, model cao cấp nhất BMW 330i M Sport ( 2,499 tỷ đồng ) được một vài nơi giảm nhẹ 50 triệu đồng, đi kèm tặng gói bảo hiểm.

BMW 3-Series được giảm sâu ở 2 phiên bản 320i. Ảnh: BMW.

Các mức giảm giá này là cần thiết để BMW 3-Series kích cầu trong giai đoạn hiện tại khi thị trường có dấu hiệu chững lại do ảnh hưởng từ dịch bệnh. Ngoài ra, so với đối thủ chính làm Mercedes-Benz C-Class thì giá bán đề xuất của 3-Series là đắt hơn đáng kể.

Hồi đầu năm, Mercedes-Benz Việt Nam thay thế C 180 bằng C 180 AMG, giá bán tăng 100 triệu đồng thành 1,499 tỷ đồng . Dù vậy, Mercedes C 180 AMG vẫn là model có mức giá thấp nhất trong nhóm sedan hạng sang cỡ vừa.Trong khi đó, bản C 200 Exclusive và C 300 AMG được giữ nguyên giá 1,699 tỷ và 1,969 tỷ đồng .

So với đối thủ, ưu thế cạnh tranh của 3-Series nằm ở yếu tố xe nhập khẩu, trang bị tiện nghi đa dạng, tuy nhiên phong cách sedan thể thao và giá bán cao khiến 3-Series kén khách hơn.

Trong khi Mercedes C-Class có thiết kế thời trang và sang trọng, phù hợp với đại đa số thị hiếu người dùng trong nước. Cộng với việc được sản xuất trong nước nên từ lâu C-Class đã có lợi thế lớn về giá so với 3-Series.

Khuyến mại giúp BMW 3-Series tăng sức cạnh tranh với Mercedes C-Class. Ảnh: Hoàng Tuấn.