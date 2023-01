'Blue sky thinking' giúp bạn tìm ra những ý tưởng chưa từng có

Những người có "blue sky thinking" có thể đưa ra những ý tưởng bất chấp ràng buộc thực tế.

Blue sky thinking /ˌbluːˈskaɪ ˈθɪŋ.kɪŋ/ (danh từ): Tư duy không giới hạn

Định nghĩa:

Theo Macmillan Dictionary, blue sky thinking là tư duy không bị giới hạn bởi thời đại, nhờ đó có thể đưa ra những ý tưởng mới. Khái niệm blue sky thinking cũng có thể áp dụng trong những tình huống bạn nhìn vấn đề bằng một góc nhìn mới mẻ.

Những người có tư duy không giới hạn có thể đưa ra những ý tưởng bất chấp những ràng buộc thực tế. Một người có ý tưởng không giới hạn đôi khi không thực hiện được do giới hạn về mặt địa điểm, tài chính, nhưng ý tưởng đó có thể truyền cảm hứng cho một ý tưởng khác để thực hiện.

Srinivasan R., tác giả cuốn Cracking The People Code- How To Grow Your Value In The World of Technology, tin rằng tiếp cận blue sky thinking là một điều quan trọng.

Thứ nhất, nó giúp bạn nhìn nhận lại vấn đề, mục tiêu của bản thân để đạt được những điều mong muốn. Trong kinh doanh, đôi khi blue sky thinking sẽ dẫn đến những tổn thất tạm thời nhưng sau đó sẽ giúp bạn thu hồi khoản lỗ, đồng thời đáp ứng được các mục tiêu đầu tư ngắn hạn và trung hạn.

Thứ hai, blue sky thinking giúp bạn thoát khỏi những suy nghĩ, giải pháp truyền thống. Ông Srinivasan tin rằng chỉ khi bạn bắt đầu có suy nghĩ, tư duy sáng tạo thì bạn mới tìm được những giải pháp thực sự sáng tạo.

Thứ ba, blue sky thinking ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi kinh doanh. Ông Srinivasan nêu rằng sự chuyển đổi của Apple là một trong những tư duy điển hình của việc áp dụng blue sky thinking. Apple từng hoạt động mạnh trong những năm 1980, sau đó trải qua thời kỳ suy thoái. Nhờ những ý tưởng táo bạo, nhà sáng lập Steve Jobs đã đưa Apple trở lại đúng hướng vào năm 1997.

Ứng dụng của blue sky thinking trong tiếng Anh:

- If you are engaged in ‘blue sky’ thinking, you will be unimpeded in your thinking and able to think many and diverse thoughts.

Dịch: Nếu bạn đang đắm chìm trong tư duy không giới hạn, bạn sẽ không bị cản trở trong suy nghĩ của chính mình và có thể tư duy nhiều, đa dạng hơn.

- The government has been doing some blue-sky thinking on how to improve school standards.

Dịch: Chính phủ đã và đang mở rộng tư duy về cách cải thiện các tiêu chuẩn trường học.