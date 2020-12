‘Bloodshot’ và các thảm họa kỹ xảo điện ảnh năm 2020

Buck trong The Call of the Wild: Trong bản phim 2020, Buck được xây dựng hoàn toàn bằng công nghệ CGI. Bên người bạn già do Harrison Ford thủ vai, Buck có nhiều nét biểu cảm và hành động phức tạp, tựa một con người thực thụ trong lốt chó. Tuy nhiên, ở nửa sau phim, khi Buck dành phần lớn thời gian ở giữa bầy đàn hoang dã, chú không có được nét uy dũng hay phong thái tự do. Buck vẫn mắc kẹt với hình ảnh một con thú giả được lập trình bằng đầu óc của con người. Ảnh: 20th Century Studios.