Blogger Việt trải nghiệm chuỗi ngày học tập, làm việc tại nhà thế nào?

Vừa qua, một số blogger như An Phương, Huy Hay Đi, Phương Hà hayKhánh Vy chia sẻ trên trang cá nhân bí quyết để có chuỗi ngày học tập, làm việc tại nhà hiệu quả.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc học cách thích nghi với “work from home” – làm việc tại nhà - để giữ được hiệu suất cao và tinh thần lạc quan là việc làm cần thiết, đặc biệt với những người Việt trẻ. Nhằm truyền năng lượng, khích lệ cộng đồng, một số KOL Việt chia sẻ cách bản thân trải nghiệm chuỗi ngày học tập, làm việc tại nhà trong thời gian giãn cách xã hội.

An Phương hoàn thành các công việc dang dở

Hài hước, tự nhiên và gần gũi, An Phương được nhiều bạn trẻ yêu thích. Chia sẻ về một ngày quyết tâm hoàn thành những công việc dang dở, vlog của An Phương truyền cảm hứng để mọi người giữ liền mạch công việc. Cô cho biết do thường xuyên cần thay đổi không gian làm việc nên đang gắn bó với LG gram - chiếc laptop mỏng nhẹ, dễ dàng di chuyển. Màn hình lớn 16 inch cùng bàn phím phẳng, độ nảy tốt và touchpad rộng hỗ trợ tối đa cho công việc sáng tạo nội dung của An Phương. “Tôi phải multi-task khá nhiều, nên từ ngày gắn bó với bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 11 và chip đồ họa Intel Iris Xe của LG gram, công việc nhanh chóng và nhịp nhàng hơn”, cô nói thêm.

Thời gian làm việc tại nhà của An Phương năng suất và hào hứng hơn nhờ LG gram.

Huy Hay Đi thử nghiệm lối sống đa nhiệm

Với người nghiện đi đây đi đó, khám phá mọi miền đất mới như Huy, cuộc sống những ngày giãn cách tại nhà có nhiều khác biệt. Trong một vlog, anh chia sẻ với mọi người về ngày làm việc tại nhà của mình. Từ những công việc quen thuộc của một vlogger như kiểm tra email, dựng video cho đến tập gym tại nhà, Huy Hay Đi đều cho thấy tinh thần tích cực, lối sống năng động của một bạn trẻ đa nhiệm.

Huy bật mí, trong chuỗi ngày này, laptop LG gram 16 inch là công cụ kết nối anh với thế giới và hỗ trợ tối đa công việc, giải trí. Thường xuyên chỉnh sửa và dựng video nên Huy ấn tượng với độ phân giải 2K sắc nét cùng cấu hình mạnh của LG gram. Huy chia sẻ: “LG gram 16 inch pin đến 22 tiếng, tôi sử dụng cả ngày vẫn không hết”.

Huy Hay Đi gắn bó với LG gram bởi sự tiện lợi cùng màn hình lớn, cấu hình mạnh.

Phương Hà ôn luyện cho kỳ thi

Không xa lạ với các bạn trẻ, Phương Hà sở hữu nhiều video được yêu thích bởi nội dung đa dạng, cuốn hút cùng cách chia sẻ thông minh. Gần đây, cô tổng hợp những bí quyết học tập, hỗ trợ những ai đang gặp khó khăn khi học trực tuyến tại nhà. Cô chia sẻ nhiều kinh nghiệm từ cách học của bản thân như đọc ngược hay làm mới không gian làm việc tại nhà thành resort...

“Học hay làm việc tại nhà thì mọi hoạt động đều gắn liền với laptop, và LG gram là bạn đồng hành đáng tin cậy”, Phương Hà cho biết thêm. Bên cạnh trọng lượng nhẹ như một ly cà phê, cô bày tỏ ấn tượng với các tính năng như cảm biến vân tay một lần chạm hay màn hình độ bao phủ màu 100% - thích hợp với tác vụ về hình ảnh, video.

LG gram là cộng sự đáng tin cậy cho những bạn trẻ bận rộn như Phương Hà.

Khánh Vy cải thiện tiếng Anh trong một tuần

Nổi tiếng với khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, Khánh Vy phát huy thế mạnh bằng cách rủ mọi người cùng học để duy trì tinh thần hăng hái. Trong video “Thử thách 7 ngày lên trình tiếng Anh tại nhà”, Khánh Vy bật mí loạt tuyệt chiêu cải thiện Anh ngữ đậm chất gen Z.

Từ viết nhật ký bằng tiếng Anh đến sử dụng mạng xã hội để luyện phát âm chuẩn… các thử thách cô chia sẻ gần gũi và dễ thực hiện. Cô tâm đắc với hoạt động luyện kỹ năng nói qua chủ đề miêu tả vật dụng bất kỳ trong nhà. Lựa chọn “vật bất ly thân” là một chiếc laptop, Khánh Vy khen ngợi người bạn đồng hành của mình là “portable-friendly” và “superior endurance”. Nữ YouTuber kết luận chiếc laptop xinh xắn mà đầy mạnh mẽ này giúp những ngày làm việc tại nhà của cô nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.

Chiếc laptop siêu nhẹ là người bạn đồng hành giúp Khánh Vy học tập, giải trí hiệu quả, thoải mái.

