Blogger chuyên review món ăn độc lạ bất ngờ qua đời ở tuổi 33

TikToker có tài khoản Waffler69, nổi tiếng với hàng loạt video ăn thử những món ăn kỳ lạ và cực đoan nhất mà anh có thể tìm thấy, được phát hiện qua đời đột ngột ở tuổi 33, SCMP đưa tin.

Clayton, em trai của nam vlogger đã thông báo rằng Waffler, tên thật Taylor LeJeune, đã qua đời vào hôm 12/1.

Waffler có 1,8 triệu người theo dõi trên kênh TikTok, thu hút người hâm mộ bằng cách chia sẻ về những món ăn độc lạ. Một số video phổ biến nhất của anh bao gồm clip anh ăn bánh vòng trái cây khổng lồ, ngũ cốc Batman và bánh mì kẹp phô mai đóng hộp.

Anh chàng gây ấn tượng bởi nguồn năng lượng tích cực cùng tinh thần lạc quan. Nhiều người đã theo dõi anh vì niềm vui mà những video mang lại.

Ngày 13/1, Clayton đăng video để nói về sự ra đi của anh trai mình. Theo đó, Waffler qua đời vào 22h tối hôm trước, được cho là do một cơn đau tim đột ngột.

"Anh ấy đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng qua đời một tiếng rưỡi sau đó. Tới bây giờ, tôi vẫn còn quá sốc, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy đến trong tương lai, nhưng tôi nghĩ mình nên truy cập kênh TikTok để báo tin cho mọi người. Hãy giữ gìn di sản mà anh ấy để lại", Clayton nói.

Theo lời người em trai, ngay khi cảm thấy khó chịu, Waffler đã tự gọi xe cấp cứu để tới viện, nhưng cuối cùng không qua khỏi. Tình trạng của anh có liên quan tới vấn đề tim di truyền trong gia đình.

Clayton hy vọng những người hâm mộ vẫn tiếp tục xem các video của anh mình vì "anh ấy thích làm cho mọi người hạnh phúc". Bên cạnh đó, anh lập tài khoản gây quỹ trên GoFundMe để mọi người có thể quyên góp tiền, giúp mẹ nam TikToker trang trải chi phí tang lễ và y tế.

Đến hôm 13/1, quỹ đã huy động được 11.000 USD tiền ủng hộ.

"Nếu anh ấy đã chạm đến trái tim của bạn theo một cách nào đó, tôi và gia đình thực sự cảm kích", Clayton bày tỏ.

Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của Waffler. "Tình thần và năng lượng của anh là thứ không gì sánh được", "Chúng tôi sẽ nhớ anh lắm, một người bạn thực sự", những người theo dõi chia sẻ.

