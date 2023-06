Bliss Hoi An vào top 10 khách sạn mới hấp dẫn nhất thế giới

Theo đánh giá trên Tripadvisor, du khách trong nước và quốc tế đến Hội An đặc biệt yêu thích trải nghiệm nghỉ dưỡng mới mẻ, giúp nuông chiều bản thân, nâng niu và chăm sóc sức khỏe tâm - thân - trí. Đó là lý do Bliss Hoi An được yêu thích. Khu nghỉ dưỡng gồm 135 phòng cao cấp và các căn villa thấp tầng. Phòng lưu trú đều có diện tích lớn (trên 51 m2) với tầm nhìn khoáng đạt hướng biển hoặc kết nối khu vườn xanh tươi, đem đến cảm giác tự do, phóng khoáng.