Blatherskite dùng để chỉ kiểu người nào trong xã hội?

Blatherskite lần đầu xuất hiện vào giữa thế kỷ 17 và trở nên phổ biến tại Mỹ vào đầu thế kỷ 19.

Blatherskite /ˈbla-t͟hər-ˌskīt/ (danh từ): Người ba hoa, lắm lời.

Định nghĩa:

Merriam-Webster Dictionary định nghĩa blatherskite là người nói rất nhiều lời vô nghĩa. Ngoài ra, từ này được hiểu là những lời nói, bài phát biểu ngớ ngẩn, không mang lại giá trị.

Blatherskite được cho là biến thể của blather skate trong tiếng Scots của người Scotland. Trong đó, blather (hoặc blether) nghĩa là ba hoa, lắm lời, skate nghĩa là "một kẻ đáng khinh".

Theo Lexico Dictionary, blatherskite lần đầu xuất hiện từ giữa thế kỷ 17. Đến đầu thế kỷ 19, từ này trở thành tiếng lóng thông dụng và được người Mỹ ưa chuộng.

Ứng dụng của từ blatherskite trong tiếng Anh:

- He makes up figures, he makes up stories, and he is full of blatherskite.

Dịch: Anh ta bịa ra những con số, anh ta bịa ra những câu chuyện, và anh ta chính là một kẻ ba hoa lắm lời.

- Since my neighbour is a blatherskite, she constantly shares stories of her youth with anyone who will listen.

Dịch: Hàng xóm tôi là một người ba hoa, bà ấy liên tục kể những câu chuyện thời trẻ cho bất kỳ ai lắng nghe.