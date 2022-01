BlackPink và BTS không là tất cả của âm nhạc Hàn Quốc

Chuyên gia cho rằng rock, ballad, R&B, nhạc trot cũng rất được ưa chuộng ở Hàn Quốc, không thua kém thể loại pop.

Có nhiều ngôi sao Kpop nổi tiếng toàn cầu trong thời gian qua, đặc biệt loạt thành tích ấn tượng của BTS và BlackPink. Theo SCMP, khán giả quốc tế nghĩ rằng thị trường xứ Hàn chỉ đào tạo những nhóm nhạc thần tượng hát pop, trong khi thể loại hip-hop, ballad của nghệ sĩ solo cũng có ảnh hưởng không kém.

Dal Yong Jin - Giám đốc phòng nghiên cứu Công nghệ kỹ thuật số và Văn hóa xuyên quốc gia tại Đại học Simon Fraser ở Canada - phát biểu: "Khán giả trong nước (Hàn Quốc) yêu thích rock ballad, R&B, nhạc trot và nhạc phim. Trong đó, trot là thể loại nhạc đã phổ biến từ những năm 1990, được biết đến với nhịp điệu và cách hát riêng biệt".

Anh nói rằng người Hàn thích nghe nhạc ballad nhất vì nó phản ánh đúng và rõ nét nhất cuộc sống hàng ngày của họ.

Bức tranh âm nhạc Hàn Quốc

Theo Gaon Music Chart, ca khúc của nghệ sĩ/nhóm nhạc (không hát pop) giữ ngôi quán quân hoặc những vị trị cao trong bảng xếp hạng, có tên trong danh sách bài hát phát trực tuyến và được tải xuống nhiều nhất Hàn Quốc vào năm 2021.

Celebrity của IU đứng đầu danh sách bài hát được stream nhiều nhất, tiếp theo là Rollin' (Brave Girls), Dynamite (BTS), Lilac (IU) và Next Level (aespa). Đối với lượt tải xuống nhiều nhất, My Starry Love và Love Always Run Away của nghệ sĩ nhạc trot Lim Young Woong đứng vị trí số một và hai, Antidote và Paranoia của Kang Daniel xếp sau nhưng trước Butter (BTS).

Tạo hình nữ tính, quyến rũ của IU trong sản phẩm âm nhạc Celebrity. Ảnh: Kpopstarz.

Đầu năm 2022, hip-hop lên ngôi trên nền tảng phát trực tuyến Melon nhờ sức hút từ chương trình truyền hình Show Me the Money. Những rapper trong show trình diễn ca khúc hip-hop theo cách riêng, khiến dòng nhạc này hot trở lại.

Theo Dal Yong Jin, hip-hop đã trải qua giai đoạn biến động trong nhiều thập kỷ, và không thể phủ nhận đây là dòng nhạc tạo ra nền tảng cho âm nhạc đại chúng ở xứ kim chi.

Anh chia sẻ: "Kể từ khi Seo Taeji and Boys chơi nhạc hip-hop giữa những năm 1990, dòng nhạc sôi động đã ảnh hưởng rất nhiều đến ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Thực tế, hip-hop chính là thể loại nhạc hàng đầu xứ Hàn".

"Các nhóm nhạc thần tượng mượn giai điệu hip-hop để phản ánh những vấn đề trong xã hội đương đại như giáo dục, công việc, cuộc sống, đồng thời xem nó là phương tiện giao tiếp với người hâm mộ trẻ tuổi. BTS và Stray Kids đã làm rất tốt điều này", Yong Jin đánh giá.

Các show truyền hình dành riêng cho thể loại hip-hop, ballad và trot rất ăn khách ở thị trường Hàn Quốc. Theo SCMP, Miss Trot và Mr. Trot thu hút những hợp đồng thương mại lớn khi là chương trình phát hiện ra tài năng trong thế giới nhạc trot, đơn cử như Lim Young Woong.

Chàng trai với mái tóc xoăn và nụ cười tỏa nắng Lee Mujin nổi tiếng sau khi ghi danh trong chương trình Sing Again năm 2020. Đây là chương trình tập trung vào những tài năng đã bị lãng quên hoặc chưa có cơ hội ra mắt. Dal Yong Jin nói những show âm nhạc nhấn vào ballad và trot rất được yêu thích ở Hàn, hơn cả pop.

Sân chơi tài năng dành cho rocker cũng trỗi dậy những năm gần đây. Sự trở lại của loạt huyền thoại nhạc rock đã khiến những bản hit bất hủ ở thể loại này một lần nữa oanh tạc trên xếp hạng.

Chưa kể, thị trường dành cho vũ công cũng sôi động không kém. Chương trình thi đấu vũ đạo Street Woman Fighter ra mắt từ năm 2021 đã phát hiện những vũ công trẻ tài năng cho ngành giải trí. Nhờ Street Woman Fighter, nữ vũ công Noze được giới truyền thông gọi là "IT girl" - cụm từ chỉ ngôi sao dẫn đầu xu hướng, thế hệ mới tại Hàn.

Tại sao nhạc pop vẫn chiếm ưu thế?

Trong cuộc phỏng vấn với SCMP, nhà báo mảng nhạc Joshua Minsoo Kim - cây bút chuyên viết cho Billboard và Pitchfork - cho biết những bài hát phản ánh đời sống thường nhật của người Hàn không gây tiếng vang lớn với khán giả quốc tế, cũng như chẳng được thúc đẩy giống như các thể loại pop thuần đã làm.

Kim phát biểu: "Nhạc pop kiếm được nhiều tiền hơn bất kỳ thể loại nào khác ở Hàn bởi nó dễ tiếp cận, giai điệu đơn giản, dễ hiểu, các câu hát được lặp đi lặp đi và chất liệu nhạc cực kỳ thu hút người nghe. Hầu hết khán giả đều yêu những ca khúc pop kinh điển".

Tuy nhiên, xét tổng quan, ca sĩ Hàn không bị giới hạn dòng nhạc bởi thị hiếu khán giả cực kỳ đa dạng. Nghệ sĩ thường kết hợp nhiều phong cách âm nhạc khác nhau trong cùng album, đan cài giữa ballad sâu lắng, nhẹ nhàng với dance sôi động cũng là điều có thể.

Các sản phẩm âm nhạc của BlackPink là sự kết hợp hài hòa của pop, hip-hop, EDM, trap. Ảnh: Xtrafondos.

Sân khấu âm nhạc phong phú cho phép các nghệ sĩ thỏa sức sáng tạo, dù với thể loại nào. Và công bằng mà nói, sự vươn lên mạnh mẽ của pop trong nước và cả quốc tế đã có công thúc đẩy tất cả dòng nhạc khác phát triển, tạo nên cuộc cạnh tranh trên bảng xếp hạng.

Joshua Minsoo Kim chỉ ra rằng ở hiện tại, các ca sĩ, rapper và nghệ sĩ indie, underground đã nổi tiếng hoặc chưa, cũng không nằm ngoài xu hướng thử nghiệm thể loại nhạc mới. Mục đích của họ là chạy theo thị hiếu khán giả, từ đó được yêu mến hơn và cát-xê sẽ tăng dần.

"Tôi không nghĩ những thể loại được thúc đẩy chậm là điều tệ. Nhiều nền âm nhạc có tư duy tiến bộ và phát triển hùng mạnh mà không phải chịu áp lực của ngành. Được trở nên 'nhỏ bé' trong không gian âm nhạc như vậy đôi khi còn là chuyện tốt", anh nói.