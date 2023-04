BlackPink mặc đồ NTK Việt tại Coachella 2023

Trang phục lấp lánh, bodysuit và áo cắt xẻ là trang phục trình diễn của 4 thành viên BlackPink trên sân khấu Coachella 2023. Outfit của nhóm nhạc này gây ấn tượng với khán giả.

Outfit của BlackPink trên sân khấu Coachella khiến người hâm mộ thích thú, ấn tượng.

Là nhóm nhạc K-Pop đầu tiên giữ vai trò HEADLINE tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella, BlackPink gây sốt khi xuất hiện trên sân khấu vào ngày 16/4. Bên cạnh phần trình diễn chung, mỗi thành viên cũng biểu diễn các ca khúc solo, chiêu đãi người hâm mộ với âm nhạc sôi động.

Không chỉ giọng hát hay vũ đạo, trang phục của Lisa, Rosé, Jennie và Jisoo cũng được công chúng quan tâm chú ý. Váy áo của 4 thành viên BlackPink được đánh giá là phù hợp với tinh thần của Coachella 2023.

Một số trang phục của nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc được phụ trách bởi nhà thiết kế gốc Việt Michael Ngô. Trước BlackPink, anh cũng thực hiện váy áo biểu diễn cho nhiều ngôi sao tại lễ hội âm nhạc này.

Bên cạnh nhà thiết kế, stylist của nhóm nhạc tại Coachella cũng là người Việt. Joey Thao hoàn thành vai trò của mình với loạt trang phục ấn tượng dành cho các thành viên BlackPink.

Lisa tỏa sáng trong chiếc quần siêu ngắn, xỏ dây của nhà thiết kế Việt.

Chiếc quần siêu ngắn từ Michael Ngô

Trong phần trình diễn nhóm, Lisa diện sản phẩm đến từ NTK Việt Nam Michael Ngô. Chiếc quần ngắn với phần dây xỏ 2 bên được nhà tạo mẫu này thực hiện riêng cho thành viên BlackPink.

2 dải vải hồng được đính kết vào bên hông của chiếc quần, hỗ trợ màn vũ đạo ấn tượng.

Trước Lisa, Michael Ngô từng hợp tác với nhiều minh tinh quốc tế như Lady Gaga, Jennifer Lopez, Lizzo, Ariana Grande.

Bộ catsuit của thương hiệu Mugler giúp Lisa khoe đường cong cơ thể.

Bộ catsuit của Mugler

Trong tiết mục solo MONEY, Lisa gây chú ý khi xuất hiện trên sân khấu với trang phục biểu diễn của thương hiệu Mugler. Bộ catsuit đặc trưng của nhà mốt này giúp nữ ca sĩ khoe lợi thế chân dài.

Độ ôm của set đồ cũng giúp Lisa phô diễn tối đa đường cong cơ thể với hình ảnh phản chiếu trên màn hình VCR. Đôi boots da cao quá đầu gối giúp thành viên BlackPink hoàn thành xuất sắc màn vũ đạo đẹp mắt.

Nhiều ý kiến cho rằng Lisa trông giống thủy thủ mặt trong trong set đồ này. Thần thái sắc lạnh của cô đặc biệt phù hợp với bộ bodysuit của nhãn hàng Mugler.

Trang phục từ Michael Ngô và Mugler được Lisa sử dụng trên sân khấu Coachella 2023.

Bộ đồ ballet trắng phù hợp với vóc dáng và tinh thần màn biểu diễn của Jennie.

Bộ đồ ballet trắng từ DeniCheur

Trong màn trình diễn ca khúc You & Me, Jennie gây chú ý với màn cởi đồ táo bạo. Cụ thể, nữ ca sĩ đã cởi bỏ chiếc váy ballet bên ngoài, để lộ quần short trắng siêu ngắn phía trong.

Mẫu quần/váy 5 cm là trang phục biểu diễn yêu thích của các thành viên BlackPink. Gần đây, Lisa đã nhận về nhiều chỉ trích khi xuất hiện trên sân khấu với chiếc váy denim cũn cỡn đến từ thương hiệu Việt Nam FANCì.

Trên sân khấu Coachella 2023, Jennie diện chiếc áo yếm đính đá, khéo léo khoe xương quai xanh và lưng trần. Outfit này là thiết kế riêng của DeniCheur cho thành viên của BlackPink.

Áo ôm sát, cắt xẻ của Jennie là một thiết kế của nhãn hàng RUi.

Áo cut-out từ RUi

Trên sân khấu chung, Jennie diện một chiếc áo bó sát, cut-out của thương hiệu RUi. Trong MV FLOWER, thành viên Jisoo cũng diện một thiết kế tương tự màu đỏ của nhãn hàng này.

Thiết kế cắt xẻ giúp ngoại hình của Jennie thêm phần cá tính, ấn tượng. Các sản phẩm của nhãn hàng RUi luôn được đánh giá cao về tính độc đáo, sáng tạo.

Áo corset hồng Dolce & Gabbana

Trong set đồ đầu tiên của cả nhóm, trang phục của Jennie cũng được giới mộ điệu đánh giá cao nhất. Chiếc corset đến từ nhà mốt Dolce & Gabbana tạo điểm nhấn ở eo, giúp nữ ca sĩ khoe lợi thế hình thể.

Trang phục biểu diễn của Jennie được biết tấu, thêm thắt các chi tiết mới. Phiên bản này phù hợp với trang phục của các thành viên còn lại hơn sản phẩm gốc.

Rosé diện váy lỗ của nhãn hàng Paco Rabanne trên sân khấu solo.

Chiếc váy lỗ từ Paco Rabanne

Trình diễn 2 ca khúc Gone và On The Ground, Rosé khuấy động sân khấu Coachella với trang phục lấp lánh. Cô diện một chiếc váy ngắn xuyên thấu có chi tiết lỗ đến từ nhà mốt Paco Rabanne.

Bên trong, nữ ca sĩ diện bra top và quần short ngắn màu đen. Bộ trang phục hở bạo giúp nữ ca sĩ khoe trọn lợi thế hình thể.

Thiết kế gọn gàng cũng tạo điều kiện thuận lợi cho cô thể hiện các động tác vũ đạo mạnh mẽ. Mái tóc tẩy đặc trưng của Rosé giúp cô trở nên nổi bật trên sân khấu.

Rosé đeo trang sức Tiffany & Co., tỏa sáng trong tiết mục cuối của BlackPink tại Coachella 2013.

Trang sức kim cương Tiffany & Co.

Trong màn biểu diễn chung, Rosé sử dụng trang sức đến từ thương hiệu Tiffany & Co.. Cô cũng là một trong những gương mặt đại diện, tham gia nhiều chiến dịch quảng cáo của nhãn hàng này.

Chiếc dây chuyền kim cương giúp Rosé tỏa sáng trong tiết mục cuối cùng của BlackPink tại Coachella 2023. Trang sức lấp lánh luôn là sự lựa chọn của nữ ca sĩ khi xuất hiện trên sân khấu.