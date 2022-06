BlackPink liệu có tan rã?

BlackPink chuẩn bị bước sang năm thứ 7 hoạt động. Đây là thời điểm hợp đồng của các thành viên với YG Entertainment kết thúc.

Theo tin tức của My Daily đăng ngày 11/6, vấn đề BlackPink tan rã đang gây xôn xao dư luận. Chủ đề này hiện được bàn tán sôi nổi trên diễn đàn Instiz.

Bắt nguồn từ bài viết có tiêu đề: "Album phát hành trong năm nay có thể là sản phẩm cuối cùng của BlackPink", công chúng bày tỏ sự hoang mang về tương lai của nhóm nhạc 4 thành viên.

Chủ bài viết chia sẻ: "Không chắc họ có gia hạn hợp đồng hay không vì việc này diễn ra vào năm sau. Nhưng một nhóm nhạc nữ mới của YG Entertainment - công ty quản lý BlackPink - ra mắt vào năm sau nên tôi cảm thấy họ sẽ không tiếp tục hoạt động".

Jisoo úp mở việc chia tay BlackPink?

BlackPink ra mắt vào năm 2016, tức tới 2023, họ bước sang năm thứ 7 hoạt động. Năm 2009, Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc quy định hợp đồng độc quyền của người nổi tiếng và công ty được giới hạn tối đa là 7 năm. Từ đó thuật ngữ "Lời nguyền 7 năm" thường được sử dụng trong ngành công nghiệp Kpop. Cột mốc 7 năm luôn là nỗi lo sợ với số đông người hâm mộ Kpop bởi nhiều nhóm nhạc tan rã hoặc thay đổi đội hình ở thời điểm này.

Nhiều nhóm nhạc đã tan rã ở năm thứ 7 hoạt động, chẳng hạn Sistar, 4Minute, miss A, Kara… Nhóm nữ cùng thuộc công ty YG Entertainment và ra mắt trước BlackPink là 2NE1 cũng dừng hoạt động ở thời điểm này. Nhóm nhạc GFriend thậm chí tan rã chỉ sau 6 năm hoạt động dù trước đó họ không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự “tan đàn xẻ nghé”.

BlackPink vắng bóng suốt thời gian dài.

BlackPink ra mắt năm 2016. Công chúng hy vọng họ quyết định gia hạn hợp đồng và tiếp tục hoạt động với tư cách một nhóm nhạc 4 thành viên. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu đang khiến người hâm mộ lo lắng BlackPink sẽ tan rã hoặc thay đổi thành viên.

Một trong những vấn đề khiến người hâm mộ lo lắng nhất là cuộc phỏng vấn của thành viên Jisoo với tạp chí Rolling Stone. Vào ngày 27/5, BlackPink là nhóm nhạc nữ đầu tiên của Kpop có cuộc phỏng vấn với tạp chí. Đó là vinh dự lớn. Tuy nhiên, Jisoo có những tâm sự khiến fan băn khoăn.

Jisoo từng nói cô không phải người thích than vãn ngay cả khi có điều gì đó khiến cô khó chịu. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn, nữ ca sĩ thừa nhận cô rất mệt mỏi. Jisoo chia sẻ chân của cô bị thương. Nữ ca sĩ nhẹ nhõm vì chưa phải tập vũ đạo cho bài hát tiếp theo cùng các thành viên BlackPink.

“Sau cuộc phỏng vấn này, tôi phải đến bệnh viện vì chân bị đau. Tôi đã va vào một cánh cửa. Nó không bị gãy nhưng rất đau trong suốt tháng qua, vì vậy tôi cần đi khám. Khi chúng tôi biểu diễn tại Coachella vào năm 2019, lưng của tôi bị đau rất nặng. Mỗi đêm tôi đều phải uống thuốc giảm đau. Tôi muốn ngồi để biểu diễn nhưng lòng tự trọng không cho phép. Và không phải tôi quá yêu sân khấu mà vì tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ nhiều hơn”, Jisoo bày tỏ.

Jisoo tiếp tục tâm sự cô không cảm thấy bản thân là một “ngôi sao thế giới” hay tạo được nhiều tiếng vang khi là một người nổi tiếng. Jisoo có thể chỉ đang khiêm tốn khi chia sẻ những điều trên. Nhưng nhiều người hâm mộ lại cho rằng chị cả nhóm BlackPink có ý khác. Nữ ca sĩ tâm sự việc ca hát với cô đôi khi không phải đam mê mà quan trọng hơn là tinh thần, trách nhiệm.

"Tôi không chắc mình muốn solo đến mức nào. Âm nhạc tôi nghe, âm nhạc tôi có thể làm và âm nhạc tôi muốn làm - tôi nên chọn cái gì? Tôi yêu những bài hát và các loại nhạc cụ. Tôi yêu các ban nhạc và nhạc rock. Nhưng mọi người muốn gì ở tôi? Có một loạt câu hỏi đầy mâu thuẫn. Vì vậy, tôi vẫn rất bối rối", Jisoo chia sẻ.

Chính bạn bè thân thiết cũng bối rối khi thấy Jisoo lựa chọn theo con đường ca hát bởi trước đó cô là người khá ngẫu hứng.

“Thành thật mà nói, tôi không biết mình sẽ làm công việc này. Những người bạn trung học hiểu rất rõ về tôi và họ bối rối khi thấy tôi chọn lựa công việc này, thậm chí đang làm tốt. Họ nghĩ tôi sống đơn giản, tự do, muốn làm gì thì làm. Hồi đó, vào một số ngày, nếu không muốn đi học, tôi sẽ không đi và cha mẹ không hề ngăn cản tôi", cô nói.

Chia sẻ của Jisoo khiến fan băn khoăn về tương lai của BlackPink.

“Các thành viên thích ánh đèn sân khấu. Họ cảm thấy tràn đầy năng lượng bởi những người đến xem chúng tôi và sau đó hơi chán nản khi sân khấu kết thúc, sự im lặng đến. Họ cảm thấy trống rỗng. Tất cả cảm giác này là một phần cần thiết của công việc. Tôi hơi khác một chút. Khi trên sân khấu, tôi nghĩ về việc không mắc sai lầm. Việc biểu diễn vẫn mang lại cảm giác giống cuộc thử nghiệm hơn là thứ gì đó thực sự vui vẻ”, chia sẻ gây hoang mang của Jisoo.

Với những chia sẻ trên của Jisoo, người hâm mộ lo lắng ngay cả khi BlackPink không tan rã thì rất có thể chị cả sẽ không gia hạn hợp đồng và rời YG Entertainment để theo đuổi sự nghiệp diễn viên.

“Thông điệp của Jisoo trong cuộc phỏng vấn trên Rolling Stone nói lên rất nhiều điều. Cô ấy là thành viên yêu thích của tôi trong nhóm và tôi có cảm giác cô ấy lạc lõng trong cuộc sống. Thành thật mà nói, Jisoo thích hợp làm diễn viên hơn là thần tượng và tôi cảm thấy cô ấy sẽ là thành viên đầu tiên rời đi. Cô ấy xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn”, một khán giả bình luận về chia sẻ của Jisoo.

Sự đe dọa của những nhóm nhạc tân binh

Lý do khác khiến người hâm mộ lo lắng về việc BlackPink tan rã là do nhóm không thường xuyên cập nhật thông tin trên trang mạng xã hội. Họ là nhóm nhạc nữ duy nhất chưa trở lại sau hơn 1 năm 8 tháng. Thậm chí lý do không phải do chấn thương hay scandal. Sản phẩm gần nhất của nhóm là The Album và ca khúc chủ đề Lovesick Girls được phát hành từ tháng 10/2020.

Thay vì phát hành sản phẩm âm nhạc chung, các thành viên phát triển sự nghiệp cá nhân. Họ hoạt động năng nổ trong các sự kiện thời trang. Em út Lisa phát hành sản phẩm solo Lalisa, trong khi Jisoo được đánh giá cao về khả năng diễn xuất trong phim Snowdrop.

Lý do thứ ba khiến một số Blink (tên fan của BlackPink) lo ngại về tương lai của thần tượng là sự gia tăng của các nhóm nhạc nữ "tân binh quái vật".

Tân binh quái vật chỉ những nhóm nhạc thành công ngay khi ra mắt. Kể từ lần trở lại cuối cùng của BlackPink, một số công ty đã cho ra mắt những nhóm nhạc nữ triển vọng, chẳng hạn aespa của SM Entertainment, NMIXX của JYP Entertainment, IVE của Starship Entertainment hay Le Sserafim của Source Music…

aespa, IVE, NMIXX và Le Sserafim lần lượt ra mắt trong thời gian BlackPink vắng bóng.

Sự nổi lên của các nhóm nhạc nữ thế hệ thứ 4 khiến dân mạng tin rằng YG Entertainment sớm ra mắt một nhóm mới. Trước đó, nhiều thông tin khẳng định nhóm nhạc nữ mới của YG Entertainment có thể có tên là Baby Monster và sớm ra mắt trong năm nay.

Vì các công ty có xu hướng bỏ mặc những nhóm nhạc cũ để chăm lo vào nhóm mới nên người hâm mộ càng lo lắng khi thấy BlackPink vắng bóng quá lâu.

Tất nhiên, những điều trên chỉ là suy đoán và lo ngại chứ không phải bằng chứng thực tế. Tuy nhiên, những điều nêu trên hay đặc biệt sự tan rã đột ngột của GFriend trước đó khiến người hâm mộ không khỏi băn khoăn khi nghĩ về tương lai của BlackPink.

"Tôi đã xem cuộc phỏng vấn mới nhất và tôi cảm thấy các thành viên sẽ gia hạn hợp đồng", "Tôi nghĩ họ sẽ gia hạn với YG Entertainment", "Ngay cả khi gia hạn hợp đồng, họ vẫn chỉ phát hành 1 bài hát trong suốt 3 năm mà thôi", " 2NE1 cũng kết thúc sự nghiệp sau 7 năm nên tôi khá lo lắng về BlackPink", "Tôi cảm thấy YG sẽ giữ BlackPink. Nhóm đã giúp YG giữ vị trí là một trong những công ty giải trí hàng đầu", "Tôi chỉ muốn nhìn thấy họ biểu diễn trên sân khấu", khán giả bình luận về BlackPink.