BlackPink lập kỷ lục khi thu 3,3 triệu USD một đêm diễn

BlackPink trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên trong lịch sử thu về hơn 3 triệu USD chỉ trong một đêm concert tại Mỹ. Đêm thứ hai nhóm cũng thu về số tiền tương tự.

Theo Allkpop, với concert Born Pink World Tour diễn ra ngày 14/11 tại Newark, BlackPink đã thu gần 3,3 triệu USD trong một đêm. Và nhóm thu về số tiền tương tự ở ngày diễn thứ hai.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có một nhóm nhạc nữ vượt mốc 3 triệu USD chỉ trong một đêm biểu diễn tại Mỹ. BlackPink khẳng định đẳng cấp của nhóm khi lập kỷ lục tận 2 lần liên tiếp.

BlackPink là nhóm nhạc nữ đầu tiên thu về hơn 3 triệu USD trong một đêm diễn tại Mỹ. Ảnh: Kpopping.

Trước đó In your area - tour diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của BlackPink cũng là tour diễn có doanh thu cao nhất đối với một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc. Bắt đầu tháng 11/2018 và kết thúc tháng 2/2020, In your area đi qua 17 quốc gia và 26 thành phố.

6 năm kể từ khi ra mắt, BlackPink đang là nhóm nhạc nữ lớn nhất của Hàn Quốc với 6 video đạt hơn 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Bốn cô gái đang thống trị làng thời trang thế giới khi là đại sứ cho loạt thương hiệu xa xỉ như Dior, Chanel, Saint Laurent và Celine.

Vừa qua, BlackPink trở lại với ca khúc Shut Down. Tuy nhiên, nhóm không quảng bá sản phẩm âm nhạc mới mà lập tức thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Nhóm nhạc nữ dự kiến ​thu hút tới 1,5 triệu người đến các buổi biểu diễn của họ. Chuyến lưu diễn Bắc Mỹ của BlackPink có 14 buổi diễn quanh 7 thành phố, bao gồm Dallas, Houston, Atlanta, Hamilton, Chicago, Newark và LA.

Là một trong những nhóm nhạc nữ mang tính biểu tượng của Kpop cùng sự nổi tiếng đang không ngừng tăng lên, 4 cô gái nhà YG được dự đoán sẽ phá vỡ nhiều kỷ lục hơn nữa với tour diễn vòng quanh thế giới Born Pink.