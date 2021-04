BlackPink là nhóm nhạc Kpop đầu tiên có 4 MV trên một tỷ lượt xem

BlackPink cùng với BTS là những nhóm nhạc dẫn đầu thị trường nhạc Hàn Quốc khi đạt ba, bốn MV trên một tỷ lượt xem.

Ngày 23/4, Mydaily đưa tin MV As If It's Your Last của BlackPink mới vượt mốc một tỷ lượt xem, trở thành MV âm nhạc thứ 4 của nhóm đạt được con số này. Ngoài ra, BlackPink cũng là nhóm nhạc Kpop đầu tiên đạt được thành tựu trên.

Trước đó, ngày 17/4, MV Dynamite của BTS cũng vượt mốc một tỷ lượt xem. Tính đến hiện tại, BTS là nhóm nhạc nam có ba MV với ít nhất một tỷ lượt xem mỗi video. Theo Forbes, con số này đủ để gắn BTS với BlackPink là những nhóm nhạc đi đầu về số lượng lượt xem của MV ca nhạc.

Phân tích về mức độ nổi tiếng của BlackPink, nhà phê bình âm nhạc Kim Young Dae giải thích rằng: "BlackPink có phong cách mạnh mẽ và đầu tư về mặt hình ảnh theo hướng sang trọng, lộng lẫy. Đây là lý do giúp họ trở thành hình mẫu trong Kpop, được nhiều người yêu thích, không màng đến xuất thân hay quốc gia nào".

Young Dae nói thêm BlackPink đã lấy những điều nói trên làm kim chỉ nam ngay từ khi ra mắt. "Họ sử dụng những giá trị sẵn có, kèm theo đó là xây dựng hình ảnh sang trọng bằng việc kết hợp với những thương hiệu thời trang lớn. Điều này giúp BlackPink trở nên sang trọng và thời thượng", ông nói.

Thực tế, BlackPink đang gặt hái được nhiều thành công. The Album - album đầu tiên của nhóm - cũng nhanh chóng bán được một triệu bản, đưa bốn cô gái trở thành những nghệ sĩ Kpop đầu tiên đạt được thành tích này.

Bên cạnh những lời khen và thành tựu của BlackPink, có bộ phận khán giả cho rằng hướng đi của BlackPink không có gì đặc biệt, nhất là khi 2NE1 đã mở đường: "Hiển nhiên là BlackPink có tài nhưng họ thực chất không vượt qua được hình ảnh, cái bóng của 2NE1".