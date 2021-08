BlackPink hé lộ về vũ đạo bắn súng

BlackPink đã có những chia sẻ thú vị về động tác bắn súng nổi tiếng trong ca khúc “Ddu-du ddu-du” tại buổi kỷ niệm 5 năm ra mắt.

Ngày 9/8, BlackPink đã tổ chức buổi livestream kỷ niệm 5 năm ra mắt trên hệ thống phát video trực tuyến. Trò chuyện với người hâm mộ, các thành viên BlackPink đã tiết lộ rằng vũ đạo ban đầu của Ddu-du ddu-du không bao gồm động tác bắn súng trong phần điệp khúc.

Jennie chia sẻ rằng ban đầu đoạn điệp khúc có động tác là đưa tay ra đồng thời úp lòng bàn tay xuống trong khi di chuyển đội hình sang hai bên. Các thành viên cũng tiết lộ họ là những người đã thống nhất thay đổi thành động tác bắn súng vào ngày quay MV Ddu-du ddu-du.

Jennie chia sẻ với người hâm mộ về vũ đạo trong MV Ddu-du ddu-du. Ảnh: Allkpop.

Chia sẻ thêm về chủ đề này, Jisoo cho hay: “Ban đầu chúng tôi sử dụng vũ đạo gốc chỉ để theo dõi hiệu ứng mà nó mang lại, vì chúng tôi sợ sẽ gặp phải những rắc rối khi thay đổi nó theo cách của mình”.

Phía dưới phần bình luận, người hâm mộ không khỏi bất ngờ đồng thời khen ngợi các cô gái đã tạo ra một điệu nhảy có điểm nhấn đáng nhớ chỉ với một chi tiết nhỏ.

“Họ đã tự mình nghĩ ra động tác đó! Thật tuyệt vời”, “Tôi không thể tin rằng họ đã đưa ra quyết định ngay trong quá trình quay MV”, một số bình luận từ người hâm mộ.

Ddu-du ddu-du là MV đầu tiên của BlackPink cán mốc 1 tỷ lượt xem. Bài hát kết hợp bởi âm hưởng Á Đông cùng chất nhạc điện tử bắt tai. Câu hát “Hit you with that ddu-du ddu-du du” cùng vũ đạo bắn súng sau đó đã trở thành trào lưu gây sốt trên thế giới.