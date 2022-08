BlackPink gặp pha cản phá

Các nhóm nhạc nữ đang thống trị Kpop. Trong số đó, BlackPink chưa thể vươn lên vị trí quán quân trên một số trang nghe nhạc vì gặp sự cản phá từ tân binh New Jeans.

Ngày 22/8, nhóm nhạc IVE trở lại với sản phẩm mới mang tên After Like. Bài hát lập tức leo lên hạng 4 trên bảng xếp hạng Melon cùng top đầu nhiều trang nghe nhạc khác. Top 10 bảng xếp hạng Melon đang do các nhóm nhạc nữ nắm giữ. Hiện tại, nhóm nhạc nữ thống trị mảng nhạc số của Hàn Quốc.

Vấp phải cuộc chiến với các đàn em, BlackPink gian nan trong hành trình vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng âm nhạc.

Nhóm nhạc nữ thống trị Kpop

Kpop hiện tại là thời đại của các nhóm nhạc nữ. Họ thành công ở mảng nhạc số. Trong khi đó, vài tháng trở lại đây, không có nhóm nhạc nam nào ngoài BTS có thể lọt vào top 10 bảng xếp hạng.

After Like của IVE hiện đứng ở vị trí thứ 4 trên Melon. Trên các bảng xếp hạng khác, ca khúc cũng đạt thứ hạng cao như hạng 1 trên Bugs, hạng 4 trên FLO và hạng 3 trên Genie. Đây là bài hát thứ 3 của IVE lọt top 10 bảng xếp hạng. After Like được đánh giá cao với màu sắc âm nhạc retro, giai điệu sôi động, bắt tai đậm chất lễ hội mùa hè. IVE là một trong những tân binh thành công nhất Kpop 2022.

IVE tung ca khúc mới mang tên After Like.

Từ ca khúc đầu tiên là Eleven phát hành cách đây 8 tháng, tới bài hát mới Love Dive và After Like, IVE đều đạt thành tích tốt. Love Dive vẫn đứng hạng 7 trên Melon dù được phát hành cách đây 4 tháng.

Ngoài After Like đang đứng hạng 4, những vị trí còn lại trong top 10 của Melon do tất cả nhóm nữ thống trị. Nhóm nhạc mới NewJeans chiếm vị trí đầu tiên và hạng 3, 10. BlackPink, WSG Wannabe, SNSD, IVE và ITZY lần lượt chiếm những thứ hạng còn lại. BlackPink với ca khúc Pink Venom đang đứng hạng 2.

WSG Wannabe là nhóm nhạc dự án gồm 12 thành viên được thành lập thông qua chương trình Hangout With Yoo trên đài MBC. Nhóm đang đứng hạng 3 trên bảng xếp hạng Melon.

SNSD phát hành album kỷ niệm 15 năm ra mắt vào đầu tháng 8. Ca khúc chủ đề trong lần quảng bá này của nhóm mang tên Forever1. Tới 22h30 ngày 5/8, bài hát đạt vị trí thứ 28 trên bảng xếp hạng Melon. Những ngày sau đó, Forever1 liên tục thăng hạng trên các trang nghe nhạc. Hiện bài hát giữ hạng 6.

BlackPink trở lại sau thời gian dài vắng bóng.

Sneakers của ITZY được phát hành cách đây một tháng. Ban đầu, bài hát vấp phải nhiều ý kiến tranh luận. Khán giả cho rằng giai điệu bài hát không hấp dẫn như mong đợi. Do đó, thứ hạng ban đầu của Sneakers khá khiêm tốn. Tuy nhiên, với giai điệu kiểu càng nghe càng ngấm, bài hát dần thăng hạng. Hiện ca khúc của ITZY đạt hạng 9. Thứ hạng cao nhất bài hát đạt được trên trang Melon là hạng 4.

BlackPink bị đàn em cản phá

Ngày 16/9, BlackPink trở lại với album Born Pink và ca khúc chủ đề Pink Venom. Đây là lần quảng bá đầu tiên của BlackPink sau một năm 10 tháng vắng bóng kể từ Lovesick Girls. Sản phẩm trở lại của nhóm chưa thỏa mãn sự kỳ vọng của tất cả khán giả. Nhiều người nghe cho rằng ca khúc Pink Venom có tiết tấu, màu sắc giống những ca khúc trước của BlackPink và giai điệu thiếu đột phá. Tuy nhiên, với danh tiếng của BlackPink, Pink Venom vẫn đạt nhiều kỷ lục.

Born Pink đạt được hơn 1,5 triệu bản đặt trước trong chưa đầy một tuần. MV Pink Venom vượt qua 70 triệu lượt xem chỉ sau 15 giờ phát hành. Bài hát cũng đứng đầu các dịch vụ phát trực tuyến nhạc trong nước như Genie, FLO. Trên Melon - trang nghe nhạc chiếm thị phần lớn nhất Hàn Quốc - Pink Venom đang đứng hạng 2.

NewJeans đang là nhóm nhạc nữ được chú ý nhất nhì Kpop.

Nhóm nhạc đang cản phá BlackPink trên Melon là NewJeans. NewJeans là nhóm nhạc mới ra mắt của ADOR - công ty con của tập đoàn HYBE. NewJeans gồm 5 thành viên Minji, Danielle, Hanni, Haerin và Hyein. Trong đó, Hanni sinh năm 2004, có quốc tịch Việt Nam.

NewJeans phát hành 4 ca khúc chủ đề gồm Attention, Hybe Boy, Cookie và Hurt. Trong đó, Attention đứng hạng 1 trên Melon, Hybe Boy giữ hạng 3 và Cookie ở vị trí thứ 10. Tới ngày 12/8, Attention của NewJeans hạ cánh ở vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn trong nước như Melon, Genie, Bugs và Flo. Nhóm nhạc 5 thành viên chính thức đạt thành tích all-kill (tức đứng đầu tất cả bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc).

Bài hát duy trì vị trí quán quân của 4 trang web âm nhạc suốt thời gian dài. Trước NewJeans, BlackPink là nhóm cuối cùng đứng hạng nhất trên các bảng xếp hạng với ca khúc đầu tay.

Sắp tới, hai nhóm nhạc của JYP Entertainment là TWICE và NMIXX cũng trở lại với sản phẩm âm nhạc mới. Điều đó báo hiệu cuộc chiến khốc liệt hơn giữa các ca sĩ nữ. TWICE chính thức trở lại ngày 26/8 với album Between 1&2. Ngoài bài hát chủ đề Talk the Talk, album Between 1&2 còn 6 ca khúc Queen of Hearts, Basics, Trouble, Brave, Gone và When We Were Kids. Các thành viên Jihyo, Dahyun và Chaeyoung tham gia viết lời cho một số ca khúc trong album.

Hình ảnh quảng bá sản phẩm mới của TWICE.

Twice ra mắt vào năm 2015 với sản phẩm mang tên The Story Begins với ca khúc chủ đề Like Ooh-Ahh. Nhóm trở nên nổi tiếng với bài hát Cheer Up phát hành năm 2016. Từ đó, nhóm được công chúng biết đến và yêu thích với nhiều ca khúc như T.T (2016), Knock Knock (2017), Feel Special (2019) và Alcohol-Free (2021).

Nhóm nhạc cùng công ty là NMIXX xác nhận ngày trở lại là 19/9. NMIXX là nhóm nhạc mới nhất của JYP Entertainment. Họ ra mắt với ca khúc O.O vào 22/2.

Đặc biệt, Pink Venom chỉ là ca khúc mở đường cho album mới của BlackPink. Trong thời gian tới, nhóm liên tục phát hành bài hát mới. Có thể thấy, giai đoạn cuối năm, Kpop rất sôi động và đáng mong đợi.