BlackPink được chuyên gia Anh ghi nhận

BlackPink được các chuyên gia âm nhạc nước Anh bình chọn cho hạng mục "Nhóm nhạc quốc tế của năm" tại lễ trao giải BRIT Awards 2023.

Sáng 13/1, tờ Munhwa Ilbo đưa tin BlackPink trở thành nữ nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên được đề cử tại giải thưởng âm nhạc BRIT Award. Trên trang web chính thức của BRIT Awards 2023, BlackPink là ứng cử viên cho hạng mục Nhóm nhạc quốc tế của năm.

Theo Munhwa Ilbo, ban tổ chức của lễ trao giải năm nay lựa chọn ứng cử viên thông qua hình thức bỏ phiếu. Nhóm nữ nhà YG được bình chọn bởi các chuyên gia trong lĩnh vực âm nhạc tại Anh. Bên cạnh BlackPink, 4 nhóm nhạc First Aid Kit, Fontaines DC, Gabriels, Drake & 21savage cũng được đề cử cho hạng mục Nhóm nhạc quốc tế của năm.

Năm 2021 và 2022, nhóm nhạc nam BTS từng được đề cử cho hạng mục này nhưng không đạt giải.

BlackPink được bình chọn là ứng cử viên cho hạng mục Nhóm nhạc quốc tế của năm. Ảnh: Naver.

BRIT Awards là lễ trao giải danh giá nhất nước Anh, có quy mô tương đương giải thưởng âm nhạc Grammy của Mỹ. BRIT Awards được tổ chức thường niên bởi British Phonographic Industry. Munhwa Ilbo cho biết lễ trao giải năm nay sẽ diễn ra tại nhà thi đấu The O2 Arena tại London (Anh) vào ngày 11/2.

Ngày 11/1, tờ Korea Times đưa tin BlackPink được đề cử cho 4 hạng mục tại giải thưởng âm nhạc iHeartRadio, gồm Best Duo/Group of the Year, Favorite Use of a Sample, Best Music Video, và Best Fan Army. Tại hạng mục Best Duo/Group of the Year và Best Music Video, nhóm nữ nhà YG cạnh tranh với BTS.

BlackPink hiện khởi động chuyến lưu diễn thế giới tại châu Á, thu hút khoảng 1,5 triệu người tham gia. Truyền thông Hàn Quốc cũng cho biết nhóm sẽ biểu diễn mở màn tại Liên hoan Âm nhạc và Nghệ thuật Coachella tại Mỹ vào tháng 4.