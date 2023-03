BlackPink đến Malaysia bằng máy bay riêng

Ngày 5/3, tờ Sports Chosun đưa tin các thành viên BlackPink di chuyển đến concert tại Malaysia chuyên cơ riêng với mức chi phí khoảng 20 triệu won mỗi giờ.

Nguồn tin cho biết chuyên cơ mà BlackPink sử dụng có 14 chỗ ngồi, phòng ngủ được trang bị TV nhằm phục vụ các cuộc họp trực tuyến. Hình chụp trên máy bay thường xuyên được thành viên Jennie đăng lên trang cá nhân.

Theo Sports Chosun, tệp khách hàng chủ yếu của máy bay này là nghệ sĩ hoặc những người giàu có. Máy bay sẽ cất cánh và hạ cánh tại Trung tâm Hàng không Kinh doanh Gimpo (Seoul) thay vì sân bay Incheon như thường lệ. Bên cạnh đó, các thủ tục kiểm tra an ninh, nhập cảnh, kiểm dịch, thông quan tại đây thường chỉ diễn ra trong 10 phút, giúp khách hàng tiết kiệm nhiều thời gian.

Được biết lịch trình mới nhất của BlackPink rất gấp rút. Ngày 3/3, các cô gái lên máy bay khởi hành sang Malaysia và trở về Hàn Quốc vào ngày 5/3 sau khi concert kết thúc. Do vậy, di chuyển bằng phi cơ riêng sẽ thuận lợi hơn.

Gần đây, BlackPink vừa kết thúc chuyến lưu diễn Âu Mỹ kéo dài từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay. Tháng 3, nhóm sẽ tổ chức tour diễn tại khu vực châu Á và tham gia lễ hội âm nhạc Coachella 2023 tại Mỹ vào tháng 4.

