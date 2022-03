Kể từ sau "The Album" phát hành hồi tháng 10/2020, các thành viên BlackPink chưa ra mắt thêm sản phẩm âm nhạc chung.

BlackPink ra mắt từ tháng 8/2016 và đến nay 4 cô gái Jennie, Lisa, Rosé và Ji Soo đã đồng hành cùng nhau hơn nửa thập kỷ. Giới chuyên môn đánh giá đây là nhóm nhạc thế hệ gen 3 của Hàn Quốc có những thành công vượt trội.

"4 người đẹp 9X đã trở thành ngôi sao âm nhạc toàn cầu, thậm chí còn bứt phá trong lĩnh vực thời trang và trình làng các sản phẩm độc lập", SCMP dùng từ ngữ hoa mỹ trong bài viết đăng ngày 13/2.

Tuy nhiên, tờ báo cũng thay người hâm mộ đặt câu hỏi: "BlackPink đang ở đâu? Khi nào nhóm mới tái xuất với đông đủ thành viên?".

Không nhạc, không tiền

Đúng ngày lễ tình nhân năm nay, công ty YG Entertainment thông báo kế hoạch phát hành bộ sưu tập chào đón năm 2022 của BlackPink. Trong đó bao gồm bộ ảnh của mỗi thành viên tạo dáng với trang phục cổ điển, được lấy cảm hứng từ các xu hướng cũ.

Tuy nhiên, Blink (cộng đồng người hâm mộ BlackPink) lại "gào thét" trên Twitter. Họ bày tỏ sự thất vọng vì chỉ muốn nhóm trình làng sản phẩm âm nhạc. Theo SCMP, một số người còn tức giận đến mức kêu gọi tẩy chay bộ sưu tập mới của nhóm.

"500 ngày trông đợi của chúng tôi không phải để đổi lấy bộ sưu tập này", một fan thể hiện sự không hài lòng. "Hãy cho các cô gái trở lại", "Không có nhạc, sẽ chẳng có tiền"... là một số bình luận đáng chú ý khác.

Các thành viên BlackPink trong bộ ảnh 2022 Welcoming Collection. Ảnh: Koreaboo.

Vài ngày trước, công ty Hybe Edu và ứng dụng di động Weverse - cả hai đều thuộc sở hữu của Hybe, đơn vị quản lý nhóm BTS - phát hành bộ tài liệu học tiếng Hàn có tên Blackpink in Your Korean. Tuy nhiên, theo SK Pop, khán giả cho rằng cú hợp tác giữa YG - Hybe là màn đánh lạc hướng, và họ tiếp tục yêu cầu BlackPink phải tung ca khúc mới.

Blink chỉ ra rằng đối với nhóm nhạc toàn cầu như BlackPink, số liệu đĩa nhạc của nhóm khá nhỏ giọt, tổng cộng chỉ 21 bài hát trong gần 6 năm hoạt động. Album gần nhất của nhóm là The Album, đã được phát hành vào tháng 10/2020 (với phiên bản tiếng Nhật là tháng 8/2021). Album sở hữu các hit How You Like That và Lovesick Girls.

"Thay vì ưu tiên hàng hóa, sản phẩm thương mại, quảng cáo thời trang hái ra tiền và các dự án hợp tác khác, người hâm mộ hy vọng BlackPink sớm phát hành ca khúc hoặc album mới có đủ 4 thành viên. Bởi vì xuất phát điểm của họ vốn là ca sĩ", SCMP viết.

Trước sức ép của dư luận thì cuối cùng sự trở lại của BlackPink cũng được xác nhận. Tuy nhiên, thời gian cụ thể cho việc phát hành mini album gồm 5 hoặc 7 bài hát, hoặc album đầy đủ, vẫn còn là bí mật.

Chính Jennie đã tiết lộ điều này trong lần xuất hiện với tư cách khách mời cùng các đồng nghiệp trong công ty YG tại chương trình tạp kỹ The Game Changers, phát sóng vào đầu tháng 3.

Bận rộn với sự nghiệp solo

Trong hai năm qua, YG Entertainment hướng đến các hoạt động solo cho từng "gà cưng". BlackPink đã gặt hái vô số thành công với tư cách nhóm nhạc, và giờ đã đến lúc họ trải nghiệm dự án riêng, mang đậm dấu ấn cá nhân.

Thành viên Ji Soo vừa có vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp phim ảnh với Snowdrop. Bộ phim gây tranh cãi vì cốt truyện xuyên tạc lịch sử nhưng không làm giảm độ yêu thích của khán giả dành cho Ji Soo.

Snowdrop lấy đề tài phong trào đấu tranh dân chủ thập niên 1980 tại Hàn Quốc. Ji Soo và Jung Hae In lần lượt thủ vai hai nhân vật chính. Bất chấp hiểm nguy, cô sinh viên trẻ Young Cho đã che giấu và chăm sóc Su Ho trong thời gian anh náu mình ở ký túc xá nữ chờ vết thương hồi phục.

Các thành viên BlackPink có sự nghiệp solo thành công. Ảnh: SCMP.

Trong lúc đó, Lisa tiếp tục phá kỷ lục. Ca khúc solo đầu tiên Lalisa được phát hành vào tháng 9/2021 đã phá kỷ lục ở Hàn Quốc khi có doanh thu tuần đầu tiên cao nhất trên bảng xếp hạng Hanteo, vượt qua kỷ lục của BlackPink, theo NextShark đưa tin.

Rosé - thành viên giữ vị trí main vocal - thiết lập thành tích ấn tượng với màn ra mắt solo hồi tháng 3/2021, chẳng kém cạnh những gì Jennie đạt được. Trong nhóm BlackPink chỉ có Ji Soo vẫn chưa tung sản phẩm âm nhạc độc lập.

Mỗi thành viên BlackPink đại diện cho thương hiệu Pháp khác nhau - với Lisa làm việc cho Celine, Rosé là đại sứ của Saint Laurent, Jisoo được Dior "chọn mặt gửi vàng" và Jennie thổi làn gió mới cho Chanel. Nhiều người hâm mộ đã háo hức chờ đợi sự xuất hiện của họ tại các show diễn ở Paris.

Theo truyền thông xứ Hàn, Rosé không may dương tính với virus SARS-CoV-2 trước chuyến đi đến kinh đô thời trang nên phải hủy kế hoạch. Đổi lại, Rosé chiêu đãi khán giả bằng vlog đầu tiên ghi lại tài nghệ làm bánh của cô.

Tại Paris Fashion Week vừa qua, màn xuất hiện của Ji Soo ở show diễn Dior thu hút sự quan tâm của rất nhiều ống kính quốc tế, đám đông chen lấn nhau để được nhìn thấy nữ ca sĩ ngoài đời thực. Nhà mốt Pháp đã đúng khi chọn idol xứ Hàn làm đại sứ thương hiệu toàn cầu.

Và cũng theo SCMP, không phải tự nhiên Jennie có biệt danh "Chanel sống". Các bản phối đồ Chanel trên người cô luôn mang đến nét sành điệu và trẻ trung, bên cạnh sự thanh lịch thuần túy của thương hiệu.

Dù chỉ là chiếc crop-top nhung thêu kết hợp với chân váy ngắn tại show Chanel Fall Winter 2022 thuộc Paris Fashion Week, Jennie cũng đã làm nức lòng giới mộ điệu.