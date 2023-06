BlackPink cũng mắc lỗi trang điểm

Luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, các thành viên BlackPink cũng có một số lần hiếm hoi mắc lỗi makeup không phù hợp.

Lisa quên thoa phấn lưng, để lộ da lưng tối màu hơn da mặt. Ảnh: @ellesingapore.

Luôn xuất hiện trước công chúng với diện mạo hoàn hảo, thần thái thu hút, nhóm nhạc nữ BlackPink ít khi khiến người hâm mộ thất vọng về trang phục, kiểu tóc và makeup.

Tuy nhiên, trong một số lần hiếm hoi, các thành viên BlackPink bị “dìm” bởi lỗi trang điểm ngoài mong muốn.

Lisa để lộ màu da mặt và da lưng không đồng nhất khi xuất hiện tại sự kiện của Bulgari. Ảnh: @ellesingapore.

Lisa quên thoa phấn lưng

Ngày 28/6, Lisa xuất hiện tại triển lãm của thương hiệu trang sức cao cấp Bulgari tại Seoul (Hàn Quốc). Giọng ca MONEY thu hút sự chú ý khi khoe trọn lưng trần trong một chiếc váy lụa trắng xẻ sâu.

Tuy nhiên, điểm trừ của Lisa nằm ở phần makeup. Cụ thể, từ một số góc chụp phía sau, nữ thần tượng để lộ màu da mặt và da lưng không đồng nhất.

Khuôn mặt của cô được thoa kem lót, kem nền, phấn nâng tông, khiến da mặt trở nên sáng bóng. Trong khi đó, toàn bộ phần lưng không được phủ phấn, giữ nguyên màu da tự nhiên, tối hơn hẳn.

Phần makeup của Jennie tại Liên hoan phim Cannes 2023 bị đánh giá là nhạt nhòa. Ảnh: @jennierubyjane.

Jennie nhạt nhòa

Tại Liên hoan phim Cannes 2023, Jennie tham dự nhiều sự kiện nhằm quảng bá cho bộ phim The Idol. Giọng You & Me liên tục biến hóa với váy áo theo nhiều phong cách khác nhau.

Tuy vậy, điều khiến nhiều người hâm mộ thất vọng là layout makeup của Jennie, theo Koreaboo. Cụ thể, trong suốt Liên hoan phim, Jennie luôn xuất hiện với phần trang điểm mờ nhạt, không giúp cô trở nên nổi bật trước dàn người nổi tiếng tham dự sự kiện.

Lớp makeup trong suốt của Jennie khiến thành viên BlackPink trông như để mặt mộc trên thảm đỏ.

Tại Cannes 2023, Nina Park là người phụ trách layout makeup cho Jennie. Dù từng làm việc với nhiều ngôi sao Hollywood, Nina Park khiến khán giả thất vọng với màn thể hiện tại Liên hoan phim danh giá.

Dù sở hữu đường nét sắc sảo tự nhiên, Jennie vẫn trở nên mờ nhạt trên thảm đỏ. Giữa dàn ngôi sao makeup kỹ càng, thành viên BlackPink bị layout trang điểm trong suốt “dìm”, gây tổng thể nhợt nhạt.

Layout trang điểm trong suốt khiến Jennie trở nên kém sắc tại Liên hoan phim Cannes 2023. Ảnh: @jennierubyjane.

Jisoo bị đánh giá là trông “già” hơn với layout makeup lạ mắt tại show thời trang Dior. Ảnh: @sooyaaa__.

Jisoo “già” hơn tuổi

Xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris 2023 với vai trò đại sứ thương hiệu Dior, Jisoo thu hút sự chú ý của truyền thông, công chúng. Ca sĩ FLOWER diện một chiếc váy cúp ngực màu tím, để lộ cổ cao và xương quai xanh quyến rũ.

Tuy nhiên, mẫu váy này của nhà mốt Dior khiến Jisoo trông “già” hơn tuổi thật. Đặc biệt, phần chân váy phồng to cũng “nuốt” dáng người nhỏ nhắn của chị cả BlackPink.

Tạo điểm nhấn với layout makeup lạ mắt, song Jisoo không ghi điểm với khán giả, theo Koreaboo. Phần trang điểm mắt khói, môi màu nude còn khiến nữ thần tượng trở nên “già”, kém sắc hơn.

Vốn sở hữu gương mặt đẹp với các đường nét thanh tú, quyến rũ, giọng ca FLOWER hiếm khi mắc lỗi makeup. Song, màn xuất hiện của Jisoo tại buổi trình diễn bộ sưu tập Thu/Đông 2023 của nhãn hàng Dior không được người hâm mộ đánh giá cao.

Phần trang điểm và váy áo đều không tôn vinh được vẻ đẹp tự nhiên của Jisoo. Ảnh: @sooyaaa__.