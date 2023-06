BlackPink công bố concert tại Hà Nội, khán giả Việt bùng nổ

BlackPink tổ chức concert trong 2 ngày 29/7-30/7 tại Sân vận động Mỹ Đình. Thông tin trên được YG Entertainment và đơn vị tại Việt Nam xác nhận.

Ngày 26/6, trên trang web chính thức, công ty giải trí YG Entertainment thông báo BlackPink tổ chức concert tại Hà Nội. Concert của nhóm nhạc 4 thành viên diễn ra trong 2 ngày 29/7-30/7 tại Sân vận động Mỹ Đình.

Đại diện đơn vị tổ chức sự kiện ở Việt Nam cũng xác nhận thông tin mới liên quan đến BlackPink là chính xác. Hiện đơn vị tổ chức chưa thông báo về giá vé xem concert cũng như những thông tin khác liên quan đến sự kiện. Tin tức trên lập tức khiến người hâm mộ Kpop phấn khích bởi đây là lần đầu tiên BlackPink tổ chức concert tại Việt Nam.

BlackPink là nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc. Sau khi ra mắt năm 2016, nhóm có hàng loạt ca khúc đình đám như Whistle, How You Like That, Shut Down, Ice Cream…

Đặc biệt, tất cả thành viên của BlackPink đều là đại sứ hoặc người mẫu cho các hãng thời trang xa xỉ lớn nhất thế giới. Jisoo ký hợp đồng với Cartier, Jennie với Chanel, Lisa với Celine, Bvlgari và MAC Cosmetics. Trong khi đó, Rosé hợp tác với YSL và Tiffany & Co.

BlackPink đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Born Pink. Họ biểu diễn ở nhiều châu lục khác nhau và di chuyển bằng chuyên cơ riêng. Năm nay, BlackPink trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên biểu diễn ở vị trí "headliner" của lễ hội âm nhạc Coachella.