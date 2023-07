BlackPink chỉ diễn 13 bài ở Hà Nội nhưng giá vé lên tới 9,8 triệu đồng

Giá vé concert BlackPink tại Hà Nội chính thức được công bố. Theo đó, khu VIP có giá vé lên tới 9,8 triệu đồng.

Ngày 7/4, danh sách bài hát trong concert Born Pink tại Hà Nội chính thức được công bố. Theo đó, nhóm nhạc BlackPink chỉ biểu diễn 13 bài gồm DDU-DU DDU-DU, Shut Down, Typa Girl, Pretty Savage, Stay, Playing With Fire, Whistle, As If It's Your Last, Lovesick Girl, Don’t Know What To Do, Forever Young, Kiss and Make Up, Ice Cream.

Thông tin trên lập tức gây tranh cãi. Lý do khiến người hâm mộ bất bình là số lượng bài hát trong concert quá ít ỏi và các thành viên nhóm BlackPink thậm chí không có màn trình diễn solo. Một số ca khúc nổi tiếng như Kill This Love, Pink Venom… cũng không nằm trong danh sách biểu diễn. Điều này làm khán giả rất thất vọng.

Sơ đồ chỗ ngồi và giá vé. Concert BlackPink tại Hà Nội chỉ có 13 bài.

Cùng ngày, sơ đồ và giá vé chính thức của sự kiện cũng được công bố. Trong đó, khu vực CAT 5 có giá vé thấp nhất là 1,2 triệu đồng. Giá vé các khu còn lại lần lượt là 1,8 triệu đồng, 3,8 triệu đồng, 5,8 triệu đồng, 6,8 triệu đồng, 7,8 triệu đồng và cao nhất là khu VIP với 9,8 triệu đồng. Giá vé trên được nhận định là quá đắt so với concert chỉ có 13 tiết mục và kéo dài trong khoảng một tiếng rưỡi.

Ở các concert khác trong cùng tour diễn Born Pink, BlackPink thường diễn ít nhất 20 bài. 4 thành viên cũng có màn trình diễn solo, Jennie thậm chí trình diễn bài hát solo chưa phát hành là You And Me. Lisa cũng mang đến bản hit Lalisa và Money.

Do đó, việc danh sách biểu diễn tại Born Pink Hà Nội chỉ có 13 bài đang khiến người hâm mộ tranh cãi. Nhiều người thậm chí tuyên bố không đi xem concert nếu phải bỏ ra 10 triệu đồng chỉ để xem 13 tiết mục.

“Giá vé quá đắt so với 13 bài hát trong một tiếng rưỡi”, “Mình sẽ không bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để nghe 13 tiết mục”, “Giá vé này nếu diễn hơn 20 bài như concert khác thì ổn. Nhưng nếu chỉ có 13 tiết mục mà VIP lên tới 9,8 triệu đồng thì quá đắt đỏ”, là những bình luận của khán giả.

Concert Born Pink của BlackPink diễn ra ngày 29-30/7 tới tại Sân vận động Mỹ Đình. Dự kiến mỗi ngày, BTC sự kiện phát ra 26.000 vé.