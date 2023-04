BlackPink bùng nổ trên sân khấu Coachella tại Mỹ

Bốn thành viên BlackPink thể hiện gần 20 ca khúc trên sân khấu Coachella 2023. Bên cạnh những phần biểu diễn nhóm, các cô gái đều có tiết mục solo.

BlackPink vừa kết thúc đêm diễn đầu tiên của nhóm tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella 2023. Ngay từ khi công bố danh sách nghệ sĩ tham gia, BlackPink là một trong những cái tên nổi bật, được khán giả mong đợi. Tại lễ hội năm nay, nhóm nhạc nữ nhà YG trở lại với vị thế mới - nghệ sĩ Kpop đầu tiên diễn vị trí "headliner".

Xứng danh với nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop, BlackPink không làm người hâm mộ thất vọng. Pink Venom là ca khúc mở màn cho đêm diễn 15/4 (theo giờ Mỹ). Tại Coachella 2023, nhóm trình diễn 18 ca khúc, trong đó 4 thành viên Jennie, Lisa, Rosé và Jisoo đều có sân khấu solo riêng.

Jennie bắt đầu với You And Me, Jisoo biểu diễn bài hát mới ra mắt Flower. Rosé hóa nàng thơ với On the ground, Lisa đem lại bầu không khí bùng nổ với Money.

BlackPink bùng nổ tại Coachella 2023. Ảnh: BlackPink Global.

Các bài hát đều được phối lại, làm mới, phù hợp với không khí của lễ hội. Sân khấu biểu diễn dàn dựng hoành tráng, các hiệu ứng sân khấu bắt mắt càng khiến màn trình diễn của 4 cô gái thêm bùng nổ. Truyền thông đưa tin hơn 125.000 người có mặt tại buổi diễn của BlackPink. Điều này chứng tỏ sức hút và độ nổi tiếng của nhóm.

BlackPink đem đến những màn trình diễn mãn nhãn. Ảnh: BlackPink Global.

Thành viên Rosé xúc động chia sẻ: "Được trình diễn ở vị trí đặc biệt trên sân khấu lớn như vậy là ước mơ của chúng tôi. Giấc mơ đã trở thành sự thật. Và lý do để chúng tôi được có mặt tại đây chỉ có thể là các bạn".

BlackPink là nhóm nhạc Kpop đầu tiên biểu diễn tại Coachella. Màn trình diễn vào năm 2019 giúp tên tuổi BlackPink được nhiều người biết đến, có tầm ảnh hưởng lớn trên toàn cầu. 4 cô gái với tài năng âm nhạc, phong cách độc đáo đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ làn sóng Hallyu ra toàn thế giới.

Bad Bunny và Becky G trên sân khấu Coachella 2023. Ảnh: Variety/The Desert Sun.

Với Coachella 2023, BlackPink có lịch biểu diễn trong hai đêm là 15/4 và 22/4. Trước đó, rapper Bad Bunny diễn chính trong đêm mở màn. Ngoài ra, rất nhiều nghệ sĩ, ban nhạc đình đám khác tham gia lễ hội như Frank Ocean, Rosalía, Charli XCX, Becky G, The Linda Lindas, Jai Paul...