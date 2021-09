BlackPink bị cắt phần hát trong album của Lady Gaga

Sau khi bản “Sour Candy” remix ra mắt, người hâm mộ tỏ ra thất vọng vì phần lời của BlackPink bị cắt xén.

Ngày 3/9, Allkpop đưa tin Lady Gaga đã chính thức phát hành Dawn of Chromatica: The Remix Album trên toàn cầu.

Sau khi phát hành album remix thứ 3, giọng ca Always Remember Us This Way nhanh chóng nhận về những phản hồi bày tỏ sự thất vọng từ khán giả. Cụ thể, ca khúc Sour Candy đánh dấu màn hợp tác giữa Lady Gaga và BlackPink được phối mới, phần lời của nhóm nhạc Hàn Quốc bị cắt khá nhiều.

Bản remix của ca khúc Sour Candy khiến người hâm mộ thất vọng. Ảnh: StraNotizie.it.

Điều này khiến người hâm mộ khó chịu bởi trước đó, họ hy vọng được thưởng thức phiên bản Sour Candy remix độc đáo cùng sự xuất hiện nhiều hơn của các thành viên BlackPink trong ca khúc.

Trên Twitter, một số người để lại bình luận: “Phần hay nhất trong ca khúc đã bị cắt bỏ”, “Người hâm mộ đã hy vọng bản Sour Candy sẽ có thêm lời hát mới, thay vào phần lời của các cô gái lại bị cắt”.

Dawn of Chromatica: The Remix Album là album remix thứ 3 bao gồm các bản phối lại tất cả các ca khúc trong album Chromatica của Lady Gaga. Dawn of Chromatica có 14 ca khúc đồng thời giới thiệu những tài năng trẻ trong làng âm nhạc thế giới đến người hâm mộ.