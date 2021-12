Blacka đội Wowy quá mạnh ở Rap Việt

Với bài thi "Tâm hồn Việt Nam", Blacka chứng minh anh không chỉ là rapper mạnh ở các thể loại gangz (rap chiến) và rap life (rap từ chất liệu của cuộc sống).

Blacka và Coldzy nằm cùng bảng 2 ở vòng Bứt phá của Rap Việt mùa hai. Coldzy - "ngựa chiến" của Karik - hoàn thành tốt bản rap Bến đỗ. Nhưng màn trình diễn của Blacka còn thuyết phục hơn thế. Thật khó để Coldzy hay 2 rapper còn lại thắng được Blacka ở cuộc đấu này.

Sau bài thi, Blacka thổ lộ người ngoài thường nhìn vào diện mạo "sắt đá" của anh, do đó nghĩ tính cách nam rapper cũng tương tự. Nhưng thực tế, Blacka muốn được trải lòng và muốn người khác cảm thụ âm nhạc của mình. Đó là lý do một Blacka "gạo cội" của giới rap Việt, từng ngồi ngang hàng Binz và Rhymastic, chấp nhận trở thành thí sinh.

Blacka thực hiện bản rap thuyết phục được 4 huấn luyện viên (HLV) và giám khảo. Ảnh: RV.

Cú bứt phá của Blacka

Qua bản rap Tâm hồn Việt Nam, Blacka kể lại câu chuyện của chính mình từ thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành.

"Nhớ về một ngày / Một ngày thời mình còn ngây thơ / Cơm canh luôn no / Mẹ hiền gạt buồn phiền luôn trông lo / Bớt những nỗi niềm / Mọi điều mình cần luôn cho / Thoáng đó tháng ngày ít thấy lắm bóng dáng gầy nên con lo", những câu rap đầu tiên của Tâm hồn Việt Nam.

Điều đặc biệt ở đây là Blacka lần hiếm hoi pha trộn chất liệu melodic (giai điệu) vào bản rap. Với đoạn đầu, thí sinh của đội Wowy rap ở tông trầm, trên nền piano du dương. Blacka thể hiện đúng cao độ từng nốt.

Càng về sau, tiết tấu bản rap đẩy nhanh hơn. Điểm nhấn tiếp theo của Tâm hồn Việt Nam nằm ở đoạn hook (điệp khúc sau verse rap). Wowy, Arthur đứng trên sân khấu, bên cạnh một số giọng ca để hỗ trợ Blacka.

Về tổng thể, bản rap có thăng, có trầm, đủ chiều sâu để thuyết phục được 4 huấn luyện viên (HLV) và 2 giám khảo. Wowy đã làm tốt khâu chọn bản phối cho Blacka, đồng thời dàn dựng sân khấu hợp lý. Chính Wowy cũng góp sức làm nền cho Blacka tỏa sáng.

Lối đi flow (nhịp), lyrics (viết câu từ), gieo vần và chơi chữ của Blacka không phải bàn cãi. "Đời thì đắng nhưng mà cho ta nhiều đường / Nhiều lúc nỗi buồn ập tới, đột xuất nhấn chìm / Như triều cường nhưng không thua được / Sống có một lần / Cởi bỏ cái tôi / Sự thật là thứ phải lột trần", những câu rap ấn tượng nhất trong bài thi của Blacka.

Nếu Coldzy không thắng Blacka ở trận này, vấn đề chỉ là thí sinh của Wowy đã làm quá tốt.

Rapper của đội Karik đã giấu "ngón võ" mạnh nhất cho vòng Bứt phá là melodic rap và auto tune. Trước Rap Việt mùa hai, Coldzy từng ghi dấu ấn qua một số bản rap melodic. Karik từng không cho Coldzy dùng auto tune và melodic để truyền tải trọn vẹn cảm xúc ở vòng Đối đầu.

Trong bản rap Bến đỗ, Coldzy kể lại một hành trình chơi rap từ con số 0, với "Qua bao lần xây xát", "Là vì từng ấy cú ngã đau", "Từ lúc flow còn chưa lơi", "Và cả lúc fan còn thưa vơi", Mình nó với chiếc máy cùi", "Microphone khăn tay nó lấy chùi".

Sau đó là sự khắc nghiệt trong cuộc sống mà Coldzy phải trải qua: "Nó đã thức giấc vào nhiều ngày mệt nhoài / Và đôi khi tự do đi kèm cô đơn / Là suy tư đầy căng thay vì no cơm / Trong đầu bao nhiêu phiền lo nay còn to hơn".

Giống bản rap Ngọn nến, Coldzy đưa chất rock vào Bến đỗ. Chất giọng dày, giàu năng lượng và rap rõ chữ là thế mạnh của rapper sinh năm 2000. Coldzy sẽ "cháy" nhất trên bản phối đậm bass (âm trầm), với tiếng kick nặng đô và Bến đỗ làm được điều đó.

Cách Coldzy đi melodic luôn ấn tượng và khác biệt. Cái hay là nam rapper dùng auto tune vừa vặn, do đó phần nào giữ được cảm xúc của chất giọng, trong khi nhiều rapper lạm dụng quá nhiều auto tune, dẫn tới chất giọng bị bóp méo như robot.

Nếu Coldzy đầu tư mạnh phần dàn dựng sân khấu và có vũ đạo, bản rap sẽ thêm ấn tượng ở phần nhìn. Nội dung của Bến đỗ nói về cuộc sống. Ở Ngọn nến, Coldzy từng sử dụng chất liệu đó, nên không còn yếu tố bất ngờ.

Coldzy vẫn xuất sắc nhưng chưa thật sự Bứt phá. Ảnh: Rap Việt.

Hai đối thủ còn lại là ai?

Khi 4 HLV chọn thí sinh cho bảng B, Binz nói với Trấn Thành: "Anh biết điểm chung của bảng này là gì không? Tất cả thí sinh đều là 4 chọn. Và hai trong số đó có nón vàng".

Blacka là thí sinh nhận 4 chọn và có nón vàng. Coldzy không nhận nón vàng. Như vậy, đội Rhymastic sẽ là Lil Wuyn (4 chọn, nón vàng) hoặc T.C (4 chọn). Binz là Shanhao (nón vàng) hoặc Obito (4 chọn).

Bất kể thí sinh nào góp mặt, bảng B vẫn là bảng "tử thần" và tạo diện khó đoán nhất ở vòng Bứt phá tại Rap Việt mùa hai.

Tập này, giám khảo ra chủ đề "Trong nhà, ngoài phố". Với Rhymastic, T.C là thí sinh phù hợp cho màu sắc đó, bởi rapper của tổ đội Rapital mang dòng chảy đậm chất hip hop khi rap. Trong khi đó, Lil Wuyn làm nhạc đa dạng, nhưng sẽ hợp lý hơn nếu viết lyrics từ chủ đề 24 giờ.

Ở đội Binz, Shanhao không phù hợp cho chủ đề trong nhà, ngoài phố. Obito cũng không thật sự lý tưởng để làm bản rap mang màu sắc như vậy. Nhưng giữa Obito và Shanhao, Obito có lẽ là phương án an toàn hơn cho Binz.

Trên mạng, một số khán giả chụp lại tấm ảnh được cho là sai sót của khâu biên tập Rap Việt về bảng B. Theo đó, Obito và T.C là hai rapper còn lại. Chưa rõ thực hư của chuyện này, nhưng Obito và T.C rơi vào bảng đấu cũng không có gì bất ngờ.

Binz đã mất Sol7 - rapper mạnh nhất đội của anh. Obito là rapper có chất lượng còn lại của đội Binz. Trong khi đó, T.C trong đội hình Rhymastic chỉ là rapper tầm khá. B-Wine - người đầu tiên vượt qua vòng Bứt phá - cùng Vsoul và Lil Wuyn mới là "ngựa chiến" của Rhymastic.

So với mùa một, từng bảng đấu ở Rap Việt mùa hai gần như là "tử thần". Điều này đến từ việc thí sinh ở Rap Việt mùa hai có chất lượng vượt trội, do đó từng bản rap tại vòng Bứt phá phải đạt chất lượng rất cao nếu rapper muốn đánh bại ba người còn lại.