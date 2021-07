‘Black Widow’ mất ngôi vương tại Bắc Mỹ

Doanh thu “Space Jam: A New Legacy” hôm 16/7 đã vượt qua thành tích cùng thời điểm của “Black Widow”.

ComicBook đưa tin Space Jam: A New Legacy đang dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần này, soán ngôi quán quân của bom tấn siêu anh hùng Black Widow đến từ Marvel Studios. Tác phẩm do Warner Bros. sản xuất đã thu 13,1 triệu USD tại rạp Bắc Mỹ trong ngày khởi chiếu 16/7. Doanh thu nội địa của Space Jam: A New Legacy sau ba ngày cuối tuần đầu tiên dự kiến là 32 triệu USD .

Cùng thời điểm, Black Widow chỉ thu 8 triệu USD tại Bắc Mỹ và dự kiến bán được 25,6 triệu USD tiền vé sau dịp cuối tuần thứ hai tại quê nhà. Kết quả này sụt giảm 68% so với con số 80,3 triệu USD doanh thu dịp cuối tuần trước. Theo Deadline, đây là kết quả từ việc bộ phim được phát hành song song tại rạp và trên nền tảng xem video trực tuyến Disney+.

Space Jam: A New Legacy có sự xuất hiện của cả người thật và các nhân vật hoạt hình 3D. Ảnh: Warner Bros.

Trong Space Jam: A New Legacy, một trí thông minh nhân tạo đã bắt cóc con trai của tuyển thủ bóng rổ danh tiếng LeBron James, buộc anh phải hợp tác với nhân vật hoạt hình Bugs Bunny để chiến thắng một trận đấu để đời. Space Jam: A New Legacy là phần phim tiếp theo của thương hiệu điện ảnh 25 năm tuổi Space Jam. Phát hành năm 1996, phần phim Space Jam đầu tiên, với sự góp mặt của ngôi sao bóng rổ Michael Jordan, thu 230,4 triệu USD từ số vốn đầu tư 80 triệu USD .

Space Jam: A New Legacy được giới phê bình chấm điểm 32% trên Rotten Tomatoes. Tuy nhiên, hơn 500 khán giả của chuyên trang này từng theo dõi bộ phim lại hào phóng tặng A New Legacy số điểm 81%. Trên Metacritic, phim nhận 36 điểm từ giới phê bình và 2,8 điểm từ khán giả đại chúng.

Trong khi đó, bước sang tuần thứ hai, Black Widow vẫn nhận nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình và khán giả. Phim duy trì số điểm lần lượt 67 và 6,5 trên Metacritic cũng như 80% và 92% trên Rotten Tomatoes.