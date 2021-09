'Black Widow' đứng đầu doanh thu phòng vé Bắc Mỹ 2021

“Black Widow” và “Shang-Chi” từ Vũ trụ Điện ảnh Marvel đang chiếm hai vị trí cao trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ 2021.

Comicbook dẫn số liệu công bố ngày 17/9 của The-Numbers cho hay bộ phim siêu anh hùng Black Widow từ Vũ trụ Điện ảnh Marvel đang đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ 2021. Phim thu 183,2 triệu USD từ thị trường quê nhà.

Sau nửa tháng phát hành, bom tấn siêu anh hùng Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings đang đứng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Doanh thu nội địa của phim tính đến 17/9 là 155,2 triệu USD .

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings còn thiếu 5 triệu USD để vượt qua thành tích phòng vé nội địa của A Quiet Place: Part II ( 160 triệu USD ) đang xếp vị trí thứ ba. Thu thêm khoảng 18 triệu USD , Shang-Chi sẽ đuổi kịp Fast & Furious 9 ( 172,9 triệu USD ) ở ngôi á quân.

Doanh thu toàn cầu của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings đang tiệm cận ngưỡng 270 triệu USD . Ảnh: Marvel Studios.

Với đà tăng ổn định như hiện tại, Shang-Chi dễ dàng kiếm thêm 18 triệu USD và nhiều hơn thế từ thị trường Bắc Mỹ trong các tuần tới. Chuyên gia Gitesh Pandya từ Box Office Guru đưa dự đoán bom tấn siêu anh hùng của Marvel Studios sẽ vượt Fast & Furious 9, trở thành phim ăn khách thứ nhì trong năm nay tại Bắc Mỹ sau ngày 19/9.

Đứng ở vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng là phim phiêu lưu, hành động Jungle Cruise với 110,5 triệu USD . Tương tự Black Widow, phim được phát hành song song tại tạp và trên dịch vụ xem video trực tuyến Disney+. Tính đến ngày 18/9, Disney đang chiếm giữ 3/5 vị trí top đầu của bảng tổng sắp doanh thu phòng vé 2021 tại Bắc Mỹ.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings thu 29,6 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ trong ngày phát hành. Đây là thành tích cao thứ ba từ đầu đại dịch và cao nhất kể từ sau Black Widow ( 13,2 triệu USD ). Tác phẩm của đạo diễn Destin Daniel Cretton thu 94,67 triệu USD tại Bắc Mỹ trong dịp nghỉ lễ Lao động, xô đổ kỷ lục 30,6 triệu USD trước đó của phim kinh dị Halloween (2007).