‘Black Widow’ dự kiến thu 225 triệu USD sau 3 ngày

Chuyên gia dự đoán bom tấn siêu anh hùng đến từ Marvel Studios có thể đạt doanh thu toàn cầu khoảng 225 triệu USD trong 3 ngày đầu.

Black Widow là tác phẩm đầu tiên thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel cập bến màn ảnh rộng kể từ Avengers: Endgame (2019). Hai tuần trước thời điểm phim chính thức ra rạp, nhiều nhà phân tích tại Hollywood đã bắt đầu dự đoán mức doanh thu ban đầu của bom tấn siêu anh hùng.

Comicbook dẫn lời Shawn Robbins từ Box Office Pro dự đoán sau ba ngày khởi chiếu, tác phẩm của đạo diễn Cate Shortland có thể bán được 65- 90 triệu USD tiền vé tại khu vực Bắc Mỹ và đạt tổng doanh thu 225 triệu USD toàn cầu. Đây là con số khả thi bởi cuối tháng 5, bom tấn tốc độ Fast & Furious 9 từng thu 163 triệu USD trong tuần đầu khởi chiếu tại 8 thị trường quốc tế (theo Deadline).

Black Widow có sự góp mặt của Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz và David Harbour. Ảnh: Disney.

“Dự đoán này được đưa ra dựa trên việc thống kê các dữ liệu trực tuyến. Trên YouTube, trailer chính thức đầu tiên của Black Widow, do kênh Marvel Entertainment đăng từ 9/3/2020, hiện có 29 triệu lượt xem. Con số người theo dõi đoạn phim mới nhất cắt từ tác phẩm, đăng vào tháng 4/2021, đã cán mốc 14 triệu người”, Robbins chỉ ra.

Nhà phân tích cho biết: “Dữ liệu về tương tác trên các kênh trực tuyến của Black Widow đã ngang bằng với con số mà nhiều tựa phim riêng về siêu anh hùng Marvel như Doctor Strange, Thor: Ragnarok hay Ant-Man and the Wasp từng đạt được”.

Tại Bắc Mỹ, trong trường hợp Black Widow chỉ thu 65 triệu USD sau ba ngày cuối tuần, phim vẫn sẽ trở thành bom tấn phòng vé có doanh thu mở màn lớn nhất kể từ Star Wars: The Rise of Skywalker phát hành vào tháng 12/2019. A Quiet Place Part II của Paramount Pictures hiện giữ ngôi tác phẩm có doanh thu mở màn cao nhất năm 2021 tại thị trường này với 47,5 triệu USD .

Dù 65 triệu USD doanh thu mở màn tại thị trường Bắc Mỹ là tiêu chuẩn vàng của Hollywood, con số vẫn khiêm tốn so với Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Trong lịch sử thương hiệu, chỉ có hai bộ phim thu ít hơn con số này sau 3 ngày khởi chiếu tại Bắc Mỹ là Ant-Man ( 57,23 triệu USD ) và The Incredible Hulk ( 55,41 triệu USD ).

Nếu đạt con số lý tưởng 90 triệu USD , tác phẩm với sự góp mặt của Scarlett Johansson có thể sánh ngang với Spider-Man: Far From Home ( 92,58 triệu USD ) và Thor: The Dark World ( 85,74 triệu USD ) khi phát hành trước đại dịch.

Black Widow dự kiến khởi chiếu tại Bắc Mỹ từ 9/7.