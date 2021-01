‘Black Widow’ có thể tiếp tục lùi lịch chiếu

Theo phân tích của Variety, nhiều khả năng bom tấn siêu anh hùng của Vũ trụ Điện ảnh Marvel sẽ tiếp tục lỡ hẹn khán giả.

Comicbook đưa tin theo những phân tích mới được đăng tải trên Variety, bom tấn siêu anh hùng Black Widow nhiều nhả năng sẽ tiếp tục bị trì hoãn ngày ra mắt.

Trong bài viết The film release-date shifts to expect next in 2021 (Phiên bản lịch phát hành phim dự kiến năm 2021), nhà báo Kaare Eriksen đưa ra dự báo một số tựa phim Hollywood bị hoãn phát hành trong năm 2020 sẽ tiếp tục lỡ ngày phát hành trong năm 2021.

Dự báo được đưa ra trong hoàn cảnh nhiều bang tại Mỹ vẫn chưa thể kiểm soát tình hình lây lan của Covid-19, khiến viễn cảnh khán giả nô nức trở lại rạp thưởng thức phim mới càng trở nên xa vời. Từ giờ tới hết mùa xuân, nếu tình hình không chuyển biến tích cực, khả năng nhiều bom tấn sẽ phải tiếp tục lùi lịch chiếu hoặc cân nhắc phương án phát hành trên các dịch vụ trực tuyến.

Black Widow là lần xuất hiện cuối cùng của nhân vật Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Ảnh: Marvel Studios.

Phân tích của Varitey hoàn toàn có cơ sở, khi người hâm mộ từng đề nghị các hãng phim cân nhắc phương án phát hành phim trên các nền tảng trực tuyến từ giữa mùa hè 2020. Tuy nhiên, mô hình phát hành phim mới song song tại rạp và trên hệ thông HBO Max của Warner Bros., mà Wonder Woman 1984 là trường hợp đầu tiên, vẫn khó thuyết phục nhiều nhà làm phim kỳ cựu.

Việc sắp lịch phát hành cho các tựa phim mới giờ đây đã gần giống trò chơi giành ghế. Sony Pictures lùi ngày phát hành Morbius tới mùa thu với hy vọng tình hình khi ấy đã sáng sủa hơn.

Nhưng Black Widow vẫn được xếp lịch ra rạp từ 7/5. Tới lúc này, có vẻ mọi thứ vẫn ổn thỏa. Tuy nhiên, cũng không quá vội vã khi ngay từ bây giờ, ban lãnh đạo Marvel Studios bắt đầu cân nhắc những phương án khác nếu tình hình thay đổi.

“Tôi nghĩ sự tự tin không còn quá nhiều giá trị trong hoàn cảnh hiện nay, bởi chẳng ai biết điều gì sắp xảy ra cả. Niềm hy vọng là bất tận. Sau một năm trì hoãn, bạn hy vọng từ đây tình hình sẽ tươi sáng hơn, và vaccine sẽ được phân phối ra cộng đồng.

Chúng ta sẽ chờ xem. Tôi thực sự hy vọng thế. Tôi muốn được hòa vào dòng khán giả tới rạp xem phim”, Kevin Feige chia sẻ với Comicbook về kế hoạch phát hành Black Widow tại rạp thay vì đưa lên hệ thống Disney+.

Sau hơn một năm vắng bóng, Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã quay trở lại từ 15/1 với hai tập đầu của series phim WandaVision trên Disney+.

Trong năm 2021, Marvel Studios dự định phát hành lần lượt các series The Falcon and the Winter Soldier (19/3), Loki (tháng 5), What If…? (mùa hè), Ms. Marvel và Hawkeye (cuối năm)… trên dịch vụ xem video trực tuyến Disney+ và các phim điện ảnh Black Widow (7/5), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (9/7) và Eternals (5/11) tại rạp.