‘Black Panther 2’ dự kiến khởi quay từ tháng 7/2021

Một số nguồn tin cho biết hậu truyện “Black Panther” (2018) sẽ khởi quay trong mùa hè năm sau với Tenoch Huerta - ngôi sao của “Narcos: Mexico” - đảm nhận vai phản diện.

Ngày 20/11, The Hollywood Reporter đưa tin hậu truyện của Black Panther (2018) của Marvel Studios sẽ tiếp tục lăn bánh. Trước đó, tương lai của dự án trở nên mờ mịt sau khi nam chính Chadwick Boseman đột ngột qua đời vì bạo bệnh hồi tháng 8.

Mất mát không thể lường trước khiến kế hoạch khởi quay Black Panther 2, dự kiến bắt đầu từ tháng 3/2021, buộc phải thay đổi. Trong vài tháng qua, đạo diễn Ryan Coogler và ban lãnh đạo Marvel Studios đã cố gắng vượt qua đau thương để tìm hướng đi mới cho thương hiệu điện ảnh.

Nhân vật Shuri (Letitia Wright) nhiều khả năng thay thế T'Challa trở thành nhân vật chính trong hậu truyện. Ảnh: Marvel Studios.

2021 được dự báo là năm bận rộn nhất của Marvel Studios từ trước tới nay. Chỉ trong một năm, hãng cần gấp rút sản xuất nhiều dự án điện ảnh, song song với việc phát triển Vũ trụ Điện ảnh Marvel trên màn ảnh nhỏ.

Một số nguồn tin tiết lộ với The Hollywood Reporter rằng Marvel Studios đã lên kế hoạch khai máy Black Panther 2 tại Atlanta, Mỹ từ tháng 7/2021. Thời gian ghi hình tác phẩm dự kiến kéo dài sáu tháng.

Các nguồn tin cũng cho biết nam diễn viên Mexico Tenoch Huerta đang trong quá trình thương lượng để vào vai phản diện chính trong phần hậu truyện. Anh được biết đến nhiều nhất qua bộ phim Narcos: Mexico do Netflix phát hành.

Dàn diễn viên quen thuộc từ phần phim trước gồm Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Winston Duke và Angela Bassett được kỳ vọng tái xuất trong Black Panther 2. Có tin đồn nhân vật Shuri do Letitia Wright đảm nhận sẽ đóng vai trò quan trọng hơn so với phần đầu.

Tenoch Huerta dự kiến đảm nhận vai phản diện trong Black Panther 2. Ảnh: THR.

Marvel Studios chưa đưa ra bình luận về các thông tin nói trên, hay việc làm cách nào loạt phim Black Panther tiếp tục khi thiếu vắng vai chính T’Challa/Black Panther của Chadwick Boseman. Tuy nhiên, hãng khẳng định sẽ không “hồi sinh” anh trên màn ảnh rộng bằng công nghệ CGI.

Trong những tháng qua, dự án hậu truyện Spider-Man 3 của Jon Watts và Doctor Strange in the Multiverse of Madness do Sam Raimi làm đạo diễn đã khai máy. Tháng 1/2021, Thor: Love and Thunder của Taika Waititi sẽ bắt đầu ghi hình ở Australia.

Đạo diễn Peyton Reed xác nhận trở lại ghế đạo diễn dự án hậu truyện về siêu anh hùng Ant-Man, dự kiến khởi quay năm 2021. Cuối năm sau, Guardians of the Galaxy Vol. 3 do James Gunn cầm trịch cũng sẽ đi vào sản xuất.

Ngoài ra, Marvel Studios còn đang trong quá trình làm mới thương hiệu Blade với sự góp mặt của Mahershala Ali. Tuần qua, hãng còn thuê Wendy Molyneux và Lizzie Molyneux-Loeglin chấp bút cho kịch bản Deadpool 3.

Nếu không có gì thay đổi, người hâm mộ sẽ được thưởng thức Black Widow (phát hành ngày 7/5) và Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring (khởi chiếu từ 9/7) trong năm 2021.