'Black Panther 2' đang dẫn đầu cuộc đua phòng vé

“Black Panther: Wakanda Forever” cán mốc 180 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần, chính thức phá vỡ kỷ lục phòng vé trong tháng 11.

Hậu truyện Black Panther thu về doanh thu mở màn ấn tượng. Ảnh: BlogAnChoi

Ngày 14/11, Collider đưa tin phần hậu truyện của Chiến binh Báo đen gây ấn tượng mạnh với doanh thu mở màn đạt 180 triệu USD trong cuối tuần qua. Trước đó, phim được dự kiến có doanh thu mở màn từ 175- 185 triệu USD .

Theo thống kê từ trang Box Office Mojo, Black Panther: Wakanda Forever thu về 180 triệu USD nội địa và 150 triệu USD toàn cầu. Qua đó, nâng tổng doanh thu của tác phẩm là 330 triệu USD . Bộ phim được dự đoán sẽ cán mốc 365 triệu USD sau tuần đầu công chiếu.

Hiện tại, Marvel Studios đóng góp vào 2 trên 5 bộ phim có doanh thu mở màn lớn nhất trong năm gồm Thor: Love and Thunder ( 144 triệu USD ), Jurassic World Dominion ( 145 triệu USD ), The Batman ( 134 triệu USD ), Top Gun: Maverick ( 126 triệu USD ) và Black Panther: Wakanda Forever ( 180 triệu USD ).

Black Panther: Wakanda Forever thu về 180 triệu USD trong 3 ngày đầu khởi chiếu. Ảnh: Marvel Studios.

Trước đó, Black Panther (2018) đạt doanh thu ấn tượng khi cán mốc 1,3 tỷ USD trên toàn cầu trong khi ngân sách sản xuất vỏn vẹn 200 triệu USD . Con số này được cho là một thử thách không dễ chạm đến của phần 2.

Black Panther: Wakanda Forever ​​sẽ thống trị phòng vé cho đến khi Avatar: The Way of the Water của đạo diễn James Cameron ra mắt trong tháng tới.

Black Panther: Wakanda Forever do đạo diễn Ryan Coogler thực hiện với sự tham gia của Angela Bassett trong vai nữ hoàng Ramonda, Letitia Wright vào vai Shuri, Danai Gurira trong vai Okoye, Lupita Nyong'o vai Nakia và Tenoch Huerta thủ vai Namor.