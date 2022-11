'Black Panther 2' - bom tấn giải trí giàu cảm xúc

"Wakanda Forever" là bom tấn cuối năm 2022 của MCU, đồng thời là dự án kết thúc Phase 4 đầy ý nghĩa của vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng.

* Lưu ý: Bài viết tiết lộ một số chi tiết nội dung phim

Thể loại: Viễn tưởng, siêu anh hùng, Hành động

Đạo diễn: Ryan Coogler

Diễn viên: Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett, Dominique Thorne, Tenoch Huerta

Đánh giá: 8/10

Được đánh giá là dự án điện ảnh quan trọng nhất khép lại Phase 4 đầy tranh cãi của MCU, Black Panther 2 ra mắt vào dịp cuối năm trong sự mong chờ, háo hức của đông đảo người hâm mộ. Bom tấn này mang trên mình sứ mệnh là lời tri ân gửi tới cố tài tử Chadwick Boseman, diễn viên chính của phần phim tiền nhiệm.

Không phụ sự kỳ vọng của khán giả, Chiến Binh Báo Đen: Wakanda bất diệt mang tới một câu chuyện đong đầy cảm xúc và kỷ niệm. Tác phẩm trở thành tín hiệu tích cực cho sự tái xuất của Vũ trụ điện ảnh Marvel trên đường đua siêu anh hùng.

Kịch bản có chiều sâu

Bốn năm kể từ khi Black Panther cùng vương quốc Wakanda ra mắt, người xem một lần nữa được chứng kiến bản thiên hùng ca được viết nên tại vùng đất bất diệt này. Chuyện phim khởi đầu với sự ra đi do cơn bạo bệnh đầy bất ngờ của đức vua T’Challa. Điều đó khiến nữ hoàng Ramonda (Angela Bassett) buộc phải mạnh mẽ thay mặt anh điều hành vương quốc. Trong khi ấy, công chúa Shuri (Letitia Wright) lại giam mình trong phòng thí nghiệm. Cô tự dằn vặt bản thân vì không đủ năng lực tái tạo Tâm Hình Thảo (Heart-Shaped Herb) cứu anh trai mình.

Nhận thấy thời cơ đã đến, các đế quốc khác trên thế giới nhen nhóm dã tâm đột nhập Wakanda hòng chiếm đoạt nguồn tài nguyên quý giá. Đỉnh điểm là khi Riri Williams (Dominique Thorne), một nữ sinh có trí tuệ thiên tài đã giúp CIA chế tạo thành công máy dò Vibranium. Trong một lần tìm kiếm nguồn kim loại quý giá dưới đáy biển, một con tàu CIA bị các chiến binh Talokan phục kích và tiêu diệt. Namor (Tenoch Huerta), đức vua của thủy quốc dưới đáy đại dương này đổ lỗi cho người Wakanda vì đã vô tình khiến họ lâm nguy.

Lo sợ việc những quốc gia khác lùng sục Vibranium sẽ đe dọa tới đất nước mình, Namor ra tối hậu thư ép buộc Wakanda giúp đỡ tấn công người mặt đất. Chưa nguôi ngoai sau sự mất mát kể từ cái chết của Black Panther, họ đã phải đối diện hiểm họa chiến tranh lớn nhất từ trước tới nay.

Shuri kế nhiệm anh trai trở thành Black Panther tiếp theo. Ảnh: Marvel Studios.

Sau thành công vang dội của phần phim đầu tiên, người hâm mộ Vũ trụ điện ảnh Marvel đặt rất nhiều niềm tin vào tác phẩm này. Bởi lẽ, hàng loạt dự án trong Phase 4 MCU gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về nội dung lẫn chất lượng, đơn cử như Dr. Strange 2 hay Thor 4. May mắn thay, Wakanda Forever đã không đi vào lối mòn như vậy. Bộ phim dưới sự dẫn dắt của Ryan Coogler thực sự được đầu tư nghiêm túc và chỉn chu.

Không giống đa số bộ phim siêu anh hùng khác, Black Panther 2 lựa chọn xây dựng một bầu không khí căng thẳng, nặng nề xuyên suốt hồi đầu tiên. Sự ra đi đột ngột của Chadwick Boseman để lại cảm giác u buồn, hụt hẫng không chỉ với các nhân vật mà còn cả khán giả. Tận dụng được điều này, thay vì sớm lựa chọn một Báo Đen mới, đạo diễn tập trung khai thác chiều sâu tâm lý của hoàng thân Wakanda.

Nhập vai nữ hoàng của vương quốc, nữ diễn viên gạo cội Angela Bassett tỏa sáng và gây được nhiều ấn tượng. Không chỉ mạnh mẽ đối diện với nỗi đau mất con, nhân vật Ramonda còn chứng minh được tầm vóc kiêu hùng của một người trị vì đất nước.

Trong khi đó, công chúa Shuri là nhân vật được xây dựng kỳ công nhất dự án lần này. Khác hẳn với sự ngây thơ, nhí nhảnh ở phần phim trước, cô lột xác và trưởng thành qua những biến cố xảy ra liên tục. Kịch bản nhiều nút thắt khiến Shuri bộc lộ hết những đau khổ trong lòng, có những khi lạc lối, bị thù hận che mắt nhưng rồi vẫn nhận ra điều gì là bản chất và ý nghĩa thật sự.

Bên cạnh đó, phản diện Namor cũng là một trong những điểm sáng nhất của kịch bản Wakanda Forever. Sự xuất hiện của anh đẩy nhanh mạch phim một cách rõ rệt, biến bầu không khí nặng nề trở nên kịch tính, gấp rút. Dù tạo hình chưa quá ấn tượng, nhưng tính cách và câu chuyện nguồn gốc của vị vua Talokan thực sự thu hút. Không ngoa khi nhận xét rằng, hành trình phát triển nhân vật này có chiều sâu và hấp dẫn không kém cạnh nữ chính Shuri.

Yếu tố giải trí ấn tượng

Với kinh phí sản xuất khủng lên tới 250 triệu USD , Wakanda Forever là một trong những dự án đắt đỏ bậc nhất vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng. Vậy nên, không ngạc nhiên khi Ryan Coogler đã chiêu đãi người xem một bữa tiệc hình ảnh cùng âm thanh độc đáo, mới lạ.

Không chỉ trở lại Wakanda, tác phẩm còn đưa khán giả đi khám phá nhiều vùng đất mới. Ngay cả thủy quốc Talokan cũng được sáng tạo tinh ý hòng né tránh sự trùng lặp với nền văn minh Atlantic của nhà đối thủ DCEU.

Phần hình ảnh và âm nhạc của Black Panther 2 được đầu tư khá kỹ lưỡng. Ảnh: Marvel Studios.

Dễ thấy, Black Panther 2 đang nỗ lực vươn mình ra khỏi vùng trũng của sự an toàn. Bộ phim mang tới nhiều màu sắc mới lạ với việc vận dụng ngôn ngữ điện ảnh linh hoạt. Hiếm hoi trong một dự án của Marvel, khán giả lại có cảm giác như đang xem bom tấn của Zack Snyder.

Bởi lẽ, hiệu ứng slow-motion được sử dụng khá thường xuyên trong những phân cảnh chiến đấu. Những góc quay cũng biến hóa đa dạng, tạo nên nhiều thước phim nịnh mắt, kích thích thị giác người xem.

Lý giải cho việc tác phẩm này không có quá nhiều cảnh quay hành động hoành tráng như đa số bộ phim siêu anh hùng khác, Ryan Coogler chia sẻ muốn tập trung vào những khía cạnh giải trí nhân văn hơn là những màn đánh đấm, cháy nổ đơn thuần.

Cuối cùng, soundtrack chính là điểm nhấn ấn tượng của Black Panther 2. Với giọng hát lay động của ngôi sao Rihanna, hàng loạt giai điệu như Lift Me Up, No Woman, No Cry, Con La Brisa hay Wake Up đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả.Toàn bộ được lồng ghép khéo léo qua từng phân đoạn làm nổi bật những tình tiết, sự kiện của bộ phim.

Những điểm đáng tiếc

Được đầu tư chỉn chu và sở hữu dàn diễn viên đắt giá, Wakanda Forever vẫn chưa phải một dự án hoàn hảo với người xem. Nhiều ý kiến cho rằng, hồi thứ hai của phim với nhiều tình tiết thừa thãi mang lại cảm giác dài lê thê, nặng nề. Trong khi đó, những phân cảnh chiến đấu – món ăn chính của dòng phim siêu anh hùng – lại chưa thực sự bùng nổ, đã mắt.

Black Panther 2 chưa thực sự là một dự án hoàn hảo. Ảnh: Marvel Studios.

Giới thiệu một nền văn minh hoàn toàn mới lạ, thế nhưng Black Panther 2 ít nhiều gây hụt hẫng vì không thể khắc họa rõ nét thủy quốc Talokan. Đối thủ của Wakanda hiện lên khá mờ nhạt, chưa xứng đáng với vị thế cạnh tranh danh hiệu siêu cường. Màu phim tại một số phân cảnh dưới biển đôi khi gây khó chịu vì tối tăm thái quá. Tuy nhiên, đây cũng có thể là ý đồ của Ryan Coogler giúp cho vị thế, vai trò của Namor phần nào được chứng minh. Điều này thể hiện qua câu thoại như: “Dưới đáy đại dương, ta mang mặt trời đến thần dân của mình”.

Cuối cùng, yếu tố kỹ xảo trong phim vẫn tiếp tục gây tranh cãi. Không riêng bom tấn này, hàng loạt dự án điện ảnh thời gian gần đây của MCU thường xuyên mắc phải những lỗi xử lý ngô nghê, vụng về. Black Panther 2 dẫu đã có sự cải thiện, nhưng chưa đáng kể.

Điểm yếu này bộc lộ rõ nét nhất trong phân đoạn chiến đấu cuối phim. Sự nghèo nàn của CGI khiến trận chiến sinh tử giữa hai siêu cường trở nên nhàm chán, kém hấp dẫn. Ngoài ra, tạo hình của nhân vật Ironheart (Riri Williams) cũng nhận nhiều chỉ trích vì bị xây dựng sơ sài nếu không muốn nói là khá tệ.

Chung quy, dù tồn tại một vài nhược điểm, Black Panther: Wakanda Forever vẫn là một dự án chất lượng, được đầu tư nghiêm túc của Vũ trụ điện ảnh Marvel. Không chỉ là bức thư tình tri ân cố diễn viên Chadwick Boseman, bộ phim đã thành công khép lại Phase 4, mở ra nhiều hướng đi thú vị mới cho Phase 5 đầy hứa hẹn.