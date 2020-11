Black Friday đìu hiu tại các thiên đường mua sắm thế giới

Fifth Avenue ở New York sở hữu hai chuỗi mua sắm sang trọng nhất thế giới là Saks Fifth Avenue và Bergdorf Goodman. Tuy nhiên, trong dịp Black Friday năm nay, nhiều cửa hàng tại thiên đường mua sắm đã đóng cửa vì tình trạng thiếu vắng khách du lịch và kinh doanh ế ẩm. Ảnh: Reuters.