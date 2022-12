‘Black Adam’ thoi thóp trước thềm ‘Avatar 2’

Doanh thu bộ phim siêu anh hùng mới nhất của DC nhỏ giọt sau hơn một tháng công chiếu. Nhiều chuyên gia đánh giá đây không phải một dự án thành công về mặt thương mại.

"Black Adam" hay thậm chí "Black Panther 2" đều phải e dè trước siêu bom tấn "Avatar".

Ngày 4/12 (theo giờ Mỹ), tờ Collider đưa tin doanh thu phòng vé của bộ phim Black Adam hiện thoi thóp trước cột mốc 400 triệu USD sau hơn 6 tuần công chiếu. Tác phẩm dự kiến sớm rút khỏi nhiều cụm rạp trước sự đổ bộ của loạt dự án “khủng” trong mùa phim cuối năm, đơn cử như Avatar 2.

Cụ thể, cuối tuần qua, bộ phim siêu anh hùng nhà DC do The Rock thủ vai chính ước tính chỉ thu về 2,7 triệu USD từ 74 thị trường. Theo số liệu của Box Office Mojo, tổng doanh thu toàn cầu của Black Adam cho tới thời điểm hiện tại chỉ vỏn vẹn 384 triệu USD . Với kinh phí sản xuất lên tới 195 – 200 triệu USD , dự án này chỉ vừa đủ để hoàn vốn.

Doanh thu phòng vé thấp của Black Adam gây nhiều bất ngờ. Bởi ngay từ khi ra mắt, bộ phim được đánh giá là một bom tấn giải trí chất lượng cao, dễ thu hút nhiều đối tượng khán giả. Lý giải cho điều này, nhiều chuyên gia nhận định đó là do tác phẩm của đạo diễn Collet-Serra không được chiếu ở thị trường tỷ dân Trung Quốc.

May mắn thay, bộ phim đã được cấp phép khởi chiếu tại Nhật Bản vào cuối tuần này, ước tính thu về 1- 2 triệu USD trên 338 rạp.

Doanh thu của Black Adam không mấy khả quan trong những ngày cuối cùng trụ rạp. Ảnh: Warner Bros.

Trong khi đó, Black Panther: Wakanda Forever đã sớm vượt qua tổng doanh thu toàn cầu của Black Adam dù ra mắt muộn hơn 2 tuần. Bom tấn mới nhất của nhà Marvel hiện đã gặt hái được 733 triệu USD doanh thu, trong đó có 340 triệu USD từ phòng vé quốc tế.

Tuy nhiên, không chỉ riêng Black Adam, doanh thu của Black Panther 2 cũng có dấu hiệu chững lại trước thềm công chiếu Avatar: The Way of Water (16/12). Bộ phim của James Cameron được đánh giá là bom tấn lớn nhất trong năm 2022 với kinh phí sản xuất “khủng” lên tới gần 400 triệu USD . Trước đó, vị đạo diễn này từng tiết lộ phim phải thu về tối thiểu 2 tỷ USD để có thể hòa vốn.