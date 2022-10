'Black Adam' chặn đường 'Cô gái từ quá khứ'

"Black Adam" xuất hiện khiến "Cô gái từ quá khứ" mất đi ngôi vị đầu bảng phòng vé. Bom tấn cũng cản đường phim Việt trên cuộc đua tiến đến doanh thu 100 tỷ đồng.

Khởi chiếu ngày 13/10, Cô gái từ quá khứ lập tức thu hút sự chú ý của khán giả, vượt mặt nhiều đối thủ để dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu suốt một tuần. Tác phẩm khiến Mười: Lời nguyền trở lại rơi vào quên lãng, dập tắt cơn sốt Bỗng dưng trúng số đến từ Hàn Quốc đồng thời bỏ xa nhiều phim Hollywood ra mắt cùng thời điểm.

Thế nhưng, tất cả thay đổi hoàn toàn khi Black Adam xuất hiện. Bom tấn siêu anh hùng DC không chỉ hạ knock-out phim Việt mà còn làm rung chuyển rạp chiếu toàn cầu, hiện là tác phẩm được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam – đơn vị quan sát phòng vé độc lập, doanh thu cuối tuần vừa qua của Cô gái từ quá khứ đạt hơn 6,4 tỷ đồng với 73.252 vé bán ra, tính từ ngày thứ sáu đến hết chủ nhật. Trong khi đó, Black Adam thu hơn 27,4 tỷ đồng dù ra mắt ngày 20/10, chỉ mới chiếu được 4 ngày.

Cuộc chiến của hai vũ trụ điện ảnh

Thật khập khiễng nếu đặt phim Việt cạnh bom tấn Hollywood để so sánh. Nhưng trùng hợp là cả hai đều không phải dự án riêng lẻ mà nằm trong những “vũ trụ điện ảnh” được đầu tư, lên kế hoạch bài bản.

Cô gái từ quá khứ là tác phẩm thứ ba kể về Ms. Q – nhân vật chính trong hai phần phim Gái già lắm chiêu 2 (2018) và Gái già lắm chiêu 3 (2020), do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai.

Ê-kíp Cô gái từ quá khứ đều là đạo diễn, diễn viên tên tuổi.

Dự án vừa khép lại Vũ trụ gái già vừa mở ra Vũ trụ mỹ nhân. Cả hai đều do bộ đôi Bảo Nhân – Nam Cito đạo diễn, là chuỗi các phim điện ảnh lẫn web series với nhân vật chính là nữ, quy tụ nhiều người đẹp nổi tiếng như Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn, Jun Vũ, Diễm My, Phương Anh Đào,…

Tên tuổi đạo diễn, sức hút từ thương hiệu Gái già và sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng là những yếu tố giúp Cô gái từ quá khứ được chú ý. Chưa kể, phim gây tò mò nhờ chiến lược quảng bá rầm rộ. Từ poster, trailer đến tạo hình nhân vật liên tục được tung ra, gây được hiệu ứng nhất định với khán giả.

Bản thân ê-kíp Việt thừa nhận ý tưởng thực hiện các vũ trụ điện ảnh được lấy cảm hứng từ các phim siêu anh hùng nhà DC hay Marvel. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm, các nhà làm phim còn hạn chế trong việc kết nối các tác phẩm. Kịch bản cũng không được đánh giá cao vì nhiều lỗi, các tình tiết cài cắm chưa tốt, twist cũ và còn khiên cưỡng.

Trong khi đó, người hâm mộ dòng phim siêu anh hùng phải chờ rất lâu để được thấy Dwayne Johnson – tức The Rock - vào vai Black Adam trong tác phẩm cùng tên. Dự án được rục rịch lên kế hoạch từ năm 2014 nhưng mất 8 năm để hoàn thành, giữ vai trò là phần thứ 11 thuộc Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU) và cũng là ngoại truyện (spin-off) của Shazam! (2019).

Với tổng kinh phí đầu tư xấp xỉ 195 tỷ USD , Black Adam chinh phục khán giả với các phân đoạn hành động gay cấn. Phần lớn số tiền được đổ dồn vào kỹ xảo vi tính, tái tạo những hiệu ứng đẹp mắt. Cảnh đánh đấm, cháy nổ diễn ra liên tục, dễ dàng mang đến cho khán giả những trải nghiệm giải trí tốt nhất.

Vũ trụ DC lội ngược dòng

Nội dung Black Adam xoay quanh số phận nhân vật chính cùng tên, người được Hội đồng pháp sư ban cho siêu năng lực nhưng không thể kiểm soát sức mạnh dẫn đến việc bị giam cầm suốt 5.000 năm. Khi được giải thoát ở thế giới hiện đại, gã đứng giữa lằn ranh thiện – ác, được mọi người ca tụng như vị cứu tinh dù giết người không gớm tay.

Black Adam kể về phản anh hùng cùng tên do The Rock đóng.

Có thể nói, dự án là nước cờ cuối cùng của DCEU trong năm nay, ra rạp với kỳ vọng vực dậy doanh thu sau khi hai bom tấn tiền nhiệm đều thua lỗ tại phòng vé.

Cụ thể, Wonder Woman 1984 (2020) chỉ đạt hơn 169 triệu USD so với doanh thu xấp xỉ 200 triệu USD . The Suicide Squad (2021) cũng không khá hơn, chỉ thu hơn 168 triệu USD so với doanh thu 185 triệu USD .

Thế nên không khó để thấy tham vọng của DC khi muốn lật ngược tình thế với Black Adam. Suốt 8 năm ấp ủ kế hoạch thực hiện, hãng tung ra nhiều chiến lược để quảng bá phim. Dự án ban đầu định ra rạp tháng 12/2021 nhưng ê-kíp quyết định dời lại gần một năm vì Covid-19, cũng như có thêm thời gian để hoàn thiện phần kỹ xảo hình ảnh.

Sự góp mặt của The Rock cũng là một trong những yếu tố giúp phim thành công. Trong 5 năm trở lại, các dự án tài tử tham gia đều được khán giả chú ý, từ Skyscraper (2018), Hobbs & Shaw (2019), Jumanji: The Next Level (2019), Jungle Cruise (2021),…

Trước nay, không phải dự án nào đến từ DCEU cũng được lòng khán giả Việt. Kể từ khi Aquaman (2018) lập kỷ lục với hơn 130 tỷ đồng , các phim sau đó đều có doanh thu thất thường.

Theo Box Office Vietnam, The Suicide Squad đạt hơn 4 tỷ đồng khi chiếu ở nước ta, còn Birds of Prey (2020) khá hơn nhưng chỉ đạt hơn 28 tỷ đồng . Tất nhiên, con số tại thị trường Việt Nam còn bị ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau, điển hình như The Suicide Squad được phát hành khá muộn so với quốc tế, thời điểm ra rạp cũng không được quảng bá mạnh.

Song, các phim ăn khách của DCEU như Shazam!, Wonder Woman 1984 cũng có doanh thu không quá ấn tượng, trung bình rơi vào ngưỡng trên dưới 50 tỷ đồng .

Với kinh phí gần 200 tỷ USD , Black Adam có phần hành động ấn tượng.

Bản thân Black Adam lại không phải nhân vật quá phổ biến với khán giả Việt so với những Batman, Superman, Wonder Woman hay The Flash. Thế nên, con số 27 tỷ trong vòng 4 ngày của dự án có The Rock là thành tích đáng nể.

Với tốc độ hiện tại, nhiều khả năng phim cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng tại nước ta, cản đường Cô gái từ quá khứ cũng như các dự án Việt khác.

Chiến lược của nhà phát hành phim Việt

Với dàn diễn viên nổi tiếng và độ hút khách từ thương hiệu Gái già, Cô gái từ quá khứ cũng được kỳ vọng sẽ vực dậy doanh thu phòng vé Việt sau thời gian dài thua lỗ. Ban đầu, dự án chốt lịch ra rạp ngày 18/11 nhưng sau đó ê-kíp bất ngờ thay đổi vào phút chót, đẩy phim lên chiếu sớm hơn một tháng.

Đây hoàn toàn là nước cờ được tính toán và dễ dàng lý giải. Bởi lẽ nếu ra mắt đúng ngày, phim sẽ cạnh tranh với Black Panther: Wakanda Forever dự kiến ra mắt ngày 10/11.

So với Black Adam, bom tấn đến từ nhà Marvel có sức ảnh hưởng lớn hơn, nhất là sau thành công của Black Panther (2018) – thu hơn 1,3 tỷ USD phòng vé toàn cầu - và sự ra đi của tài tử quá cố Chadwick Boseman. Nhiều khán giả vẫn đang tự hỏi câu chuyện sẽ chuyển hướng ra sao, tác động thế nào đến Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Sau Black Adam, Black Panther: Wakanda Forever sẽ là bom tấn tiếp theo ra mắt trong tháng 11.

Nếu dời lịch sang tháng 12, Cô gái từ quá khứ còn gặp đối thủ nặng ký hơn: Avatar 2. Phần một hiện là phim điện ảnh ăn khách nhất mọi thời với doanh thu gần 3 tỷ USD . Riêng đợt chiếu lại tại Việt Nam vừa rồi Avatar (2009) cũng thu gần 20 tỷ đồng , chứng tỏ phim do James Cameron đạo diễn có sức hút không nhỏ.

Việc ê-kíp Cô gái từ quá khứ đẩy lịch sang tháng 10 thay vì hai tháng cuối năm là hợp lý. Thời điểm ra mắt, dự án không gặp nhiều cạnh tranh từ các đối thủ trong nước. Phim Việt duy nhất là Mười: Lời nguyền trở lại đã trụ rạp được hơn 1 tuần, sức hút giảm mạnh. Tác phẩm không được đánh giá cao về nội dung, doanh thu cũng chưa ấn tượng, hiện chỉ hơn 24 tỷ đồng .

Chưa kể, dự án cũng phù hợp với dịp 20/10 vì tuyến nhân vật chính là nữ. Loạt phim ngoại như Cười (Smile), Tấm vé đến thiên đường (Ticket to Paradise), Nữ vương huyền thoại (The Women King) đều không phải là đối thủ quá mạnh.

Do đó, nhiều ý kiến đánh giá đây là phim Việt đáng chú ý nhất dịp cuối năm, cũng là cái tên duy nhất có khả năng cán mốc doanh thu 100 tỷ – điều mà suốt năm nay chưa có phim nào đạt được.

Thế nhưng, tất cả kỳ vọng đều bị Black Adam dập tắt. Hiện Cô gái từ quá khứ đạt mức doanh thu hơn 44,2 tỷ đồng . Nhiều khả năng, phim sẽ dừng chân ở mức trên dưới 55 tỷ, tương tự Gái Già Lắm Chiêu V – Những Cuộc Đời Vương Giả (2021).

Xem ra, con số "trăm tỷ" vẫn là điều còn rất xa với với điện ảnh Việt trong năm nay.