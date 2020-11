Bkav ra mắt phần mềm bảo vệ giao dịch ngân hàng trên smartphone

Gần đây, hàng trăm tỷ đồng của người tiêu dùng bị hacker chiếm đoạt bằng cách đánh cắp mã OTP giao dịch ngân hàng. Cách thức chủ yếu của hacker là lừa người dùng cài đặt phần mềm độc hại trên smartphone để lấy trộm tin nhắn OTP, thực hiện giao dịch bất hợp pháp.

Trong quý I, hệ thống giám sát virus của Bkav đã phát hiện hơn 45.000 phần mềm độc hại trên điện thoại di động. Điển hình, dòng phần mềm gián điệp VN84App thu thập tin nhắn OTP để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng đã lây nhiễm cho hàng nghìn smartphone tại Việt Nam chỉ trong thời gian ngắn.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Phó chủ tịch phụ trách mảng Chống Mã độc (Anti Malware) Bkav, cho biết: “Với công nghệ trí tuệ nhân tạo được tích hợp sẵn trên Bkav Pro Mobile, người dùng smartphone có thể yên tâm thực hiện giao dịch tài chính. Phần mềm sẽ quét toàn bộ điện thoại, phát hiện và giúp ngăn chặn ứng dụng độc hại ăn trộm mã OTP.”

Ngoài tính năng bảo vệ giao dịch ngân hàng, một điểm nổi bật của Bkav Pro Mobile là khả năng chặn tin rác với tỷ lệ thành công lên tới 100%. Sản phẩm được trang bị công nghệ chặn cuộc gọi không mong muốn, chống trộm, tìm vị trí điện thoại, sao lưu danh bạ, tin nhắn, cuộc gọi và nhiều tính năng, tiện ích khác.

Bkav Pro Mobile sẽ được phân phối trên các sàn thương mại điện tử với giá 99.000 đồng cho một năm bản quyền sử dụng. Sản phẩm cũng được bán trực tuyến cùng các sản phẩm khác trên website chính thức của nhà sản xuất.

Bên cạnh đó, Bkav phối hợp cùng các nhà mạng Việt Nam để phân phối sản phẩm kèm gói cước, thúc đẩy việc thực hiện Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Người dùng có thể mua sản phẩm tại hệ thống cửa hàng điện thoại di dộng...

Bkav là tập đoàn công nghệ hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm, chính phủ điện tử, nhà sản xuất smartphone và thiết bị điện tử thông minh. Hãng là một trong 10 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam bình chọn, nằm trong top 10 Dịch vụ hoàn hảo do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam bình chọn.

Bkav là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam lọt vào danh sách các công ty hấp dẫn (Cool Vendors) tại thị trường mới nổi trên toàn cầu, do Gartner - hãng tư vấn CNTT hàng đầu thế giới công bố.