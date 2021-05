Bitexco muốn thoái vốn khỏi Idico

Công ty bất động sản phía Nam có kế hoạch thoái toàn bộ vốn khỏi Idico. Ước tính theo giá thị trường, lượng cổ phiếu IDC mà Bitexco bán ra có giá trị trên 2.400 tỷ đồng.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - Idico (IDC) cho biết vừa nhận được văn bản của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco thông báo về việc muốn thoái toàn bộ vốn khỏi doanh nghiệp.

Cụ thể, Bitexco cho biết sẽ đăng ký bán toàn bộ 67,5 triệu cổ phiếu IDC tập đoàn đang nắm giữ, tương ứng 22,5% vốn Idico với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 28/5 đến 25/6.

Tính đến cuối ngày 27/5, thị giá IDC đang ở mức 35.600 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo giá thị trường, Bitexco có thể thu về hơn 2.400 tỷ đồng cho thương vụ thoái vốn này.

Hiện tại, ông Vũ Quang Bảo - thành viên sáng lập, Tổng giám đốc Bitexo cũng đang là Ủy viên HĐQT tại Idico. Ông Bảo đồng thời cũng là người đại diện Tập đoàn Bitexco sở hữu lượng cổ phiếu IDC nói trên.

Dù Bitexco đã ra thông báo muốn thoái vốn, tuy nhiên, theo báo cáo thường niên của Idico, cổ đông là nhà đầu tư chiến lược của tổng công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 10 năm kể từ khi thành lập công ty cổ phần (1/3/2018). Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng là 135 triệu đơn vị, tương đương 45% vốn doanh nghiệp.

Bitexco chính là chủ đầu tư tháp tài chính Bitexco Financial cao thứ 2 tại TP.HCM hiện nay. Ảnh: Hải An.

Đây là số cổ phần do Tập đoàn Bitexco nắm 22,5% và một cổ đông chiến lược khác là Công ty CP Tập đoàn SSG nắm 22,5%.

Như vậy, nếu muốn thoái toàn bộ vốn khỏi Idico, trước hết Bitexco phải làm việc với HĐQT và Đại hội cổ đông công ty về quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư chiến lược ghi nhận trong điều lệ.

Bitexco là một tập đoàn đa ngành gồm bất động sản, thủy điện, xây dựng, khai khoáng... và thuộc sở hữu của đại gia Vũ Quang Hội cùng các thành viên trong gia đình.

Bitexco là chủ đầu tư của hàng loạt dự án bất động sản nổi tiếng tại Hà Nội và TP.HCM như tòa nhà văn phòng Bitexco, tòa nhà Bitexco Financial, khu dân cư The Manor I và II ở TP.HCM; khu dân cư The Manor, Tòa nhà The Garden, khách sạn J.W. Marriott, khu đô thị The Manor Central Park ở Hà Nội...

Trong khi đó, Idico xuất phát là một doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phát triển khu công nghiệp, thủy điện, giao thông, nhà ở và đô thị.

KẾT QUẢ KINH DOANH HÀNG NĂM CỦA IDICO

Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Doanh thu column tỷ đồng 4610 4424 4921 4155 4931 4542 Lợi nhuận sau thuế column

270 449 442 324 477 430

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đã thoái toàn bộ vốn khỏi doanh nghiệp này từ cuối năm 2020.

Tính đến cuối năm 2020, công ty này có tổng tài sản hơn 14.600 tỷ đồng , doanh thu hàng năm đạt khoảng 4.000-5.000 tỷ và lãi sau thuế trên 400 tỷ đồng /năm.

Idico hiện sở hữu hàng loạt khu công nghiệp với quỹ đất lớn trên khắp cả nước như KCN Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 2 mở rộng (Bà Rịa - Vũng Tàu) với tổng diện tích 1.020 ha; KCN Hựu Thạnh (Long An) 524,1 ha; KCN Cầu Nghìn (Thái Bình) 184,1 ha; KCN Quế Võ 2 (Bắc Ninh) 269,5 ha; KCN Nhơn Trạch 1 và 5 (Đồng Nai) 757 ha…

Trong lĩnh vực năng lượng, tổng công ty này cũng sở hữu nhiều nhà máy thủy điện như Srok Phu Miêng (Bình Phước) tổng vốn đầu tư 1.091 tỷ; nhà máy Đak Mi 3 (Quảng Nam) 1.626 tỷ; Đak Mi 4A, 4B, 4C tổng vốn 5.630 tỷ đồng …

Với lĩnh vực giao thông, Idico là chủ đầu tư loạt dự án BOT quốc lộ 1A đoạn An Sương An Lạc (832 tỷ); Dự án mở rộng quốc lộ 51 (3.700 tỷ); Quốc lộ 2 Nội Bài Vĩnh Yên (772 tỷ); Dự án đầu tư xây dựng cảng Mỹ Xuân A tại Bà Rịa - Vũng Tàu (1.478 tỷ)…