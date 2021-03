Do khả năng giao dịch hạn chế, giá của Bitcoin được kỳ vọng sẽ tiếp tục biến động. Điều này khiến các nhà đầu tư khó có thể làm ngơ với nó, theo Deutsche Bank.

Sau khi Bitcoin thiết lập mức giá kỷ lục hơn 61.000 USD /BTC vào ngày 14/3, đồng tiền mã hóa này tiếp tục biến động không ngừng. Hiện, một Bitcoin đang có giá khoảng 57.480 USD , theo CoinDesk.

Nhóm phân tích đến từ Deutsche Bank cho biết chỉ cần một cuộc giao dịch lớn hoặc nhiều doanh nghiệp thi nhau rút khỏi thị trường cũng đủ làm tính cung cầu của Bitcoin bị ảnh hưởng đáng kể.

Cơn sốt Bitcoin được dự đoán sẽ tiếp tục "nóng" và trở thành một yếu tố quan trọng đối với nhiều nhà đầu tư. Ảnh: FXStreet.

Hiện nay, đã có hơn 89% (18,7 triệu) đồng Bitcoin được khai thác. Dự kiến đến năm 2140, con số này có thể đạt 100% (21 triệu).

Deutsche Bank cho biết vào năm 2020, có 28 triệu Bitcoin (trong tổng số khai thác) đã được giao dịch. Trong khi đó, chỉ có 40 cổ phiếu của Apple đã đổi chủ.

Bicoin được so sánh với vàng vì cả 2 đều có giới hạn cung cấp. Do đó, khi nhu cầu Bitcoin tăng cao, giá của nó càng biến động. Đây là một trong những lý do khiến đồng tiền mã hóa này có tính thanh khoản thấp.

"Xét phương diện là một tài sản đầu tư, Bitcoin vẫn có tính thanh khoản thấp", trích báo cáo của Deutsche Bank.

Theo ngân hàng lớn nhất nước Đức, với mức vốn hóa thị trường 1 nghìn tỷ USD , nằm trong top 10 cả 2 dạng tiền tệ và cổ phiếu, Bitcoin đang chứng minh được tầm quan trọng của mình.

Một số người xem Bitcoin là một loại hàng hóa. Số khác lại cho rằng nó là tiền tệ hay một loại chứng khoán. Điều này khiến nhóm nghiên cứu của Deutsche Bank đặt ra nghi vấn việc Bitcoin tăng giá có đủ để tiền mã hóa trở thành một loại tài sản.

Theo Business Insider, tính từ đầu năm nay, giá Bitcoin đã tăng 600%. Trong 2 tháng qua, đồng tiền mã hóa này đã có những cú nhảy vọt ấn tượng. Nhiều tranh luận đã diễn ra xoay quanh chủ đề bong bóng Bitcoin sẽ vỡ hay tiếp tục là một loại tài sản ổn định.