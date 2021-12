Biovegi hướng dẫn chọn dâu tây và lê chuẩn Hàn Quốc

Dâu tây và lê Hàn Quốc có vẻ ngoài căng mọng, màu sắc bắt mắt, mang đến vị ngọt tự nhiên. Cả hai loại trái cây này không dùng chất bảo quản nên an toàn với người dùng.

Để người tiêu dùng Việt Nam tránh mua phải sản phẩm nhái nhãn mác trái cây từ xứ kim chi, Biovegi Việt Nam, aT Center và Kfood Hàn Quốc chia sẻ cách chọn dâu tây và lê chuẩn Hàn Quốc.

Dâu tây và lê Hàn Quốc đặc biệt từ hương vị

Dâu tây Hàn Quốc có vị ngọt mạnh kết hợp hương đào nhẹ, khác nhiều so với các loại dâu khác. Loại dâu này cũng có kích thước to, thuôn dài, màu đỏ tươi và căng mọng. Dâu tây Hàn Quốc thường không để được lâu do được trồng, chăm sóc bằng phương pháp tự nhiên, không sử dụng hóa chất vào quá trình bảo quản.

Để mua được đúng loại dâu tây Hàn Quốc chuẩn, người tiêu dùng có thể dựa vào dấu hiệu mã vạch đầu số 880 của Hàn Quốc, hoặc tra mã QR code trên hộp. Cùng với đó, sản phẩm dâu tây Hàn Quốc sẽ có thông tin đầy đủ, rõ ràng, được nhập khẩu trực tiếp từ vùng Gyeongnam.

Quả dâu tây Hàn Quốc to, căng mọng, màu đỏ tươi.

Trong khi đó, lê Hàn Quốc nổi bật với quả tròn, vỏ màu nâu vàng sáng, nhẵn bóng, trọng lượng mỗi quả khoảng 5-8 lạng. Do trồng trong điều kiện khí hậu ôn hòa, lê có vị ngọt, thơm mùi sữa và mọng nước. Thông thường, lê Hàn Quốc chỉ để trong tủ lạnh được vài ngày, trong khi các loại lê nhái chứa nhiều hóa chất bảo quản có thể để được hơn một tháng.

Lê Hàn Quốc to tròn, ăn thơm và ngọt.

Theo Biovegi, để tránh mua phải những hoa quả kém chất lượng, có thể gây hại cho sức khỏe, người tiêu dùng cần thận trọng khi mua lê Hàn Quốc. Cách để nhận biết lê Hàn Quốc là kiểm tra bao bì có tem, logo nhận diện của nhà sản xuất hoặc mã QR code truy xuất nguồn gốc hay không.

Cơ hội trải nghiệm hoa quả nhập khẩu Hàn Quốc

Để giúp người tiêu dùng có thể mua được dâu tây, lê Hàn Quốc chất lượng, Biovegi kết hợp aT Center và Kfood Hàn Quốc tổ chức chương trình dùng thử dâu tây và lê Hàn Quốc tại hệ thống siêu thị lớn của AEON Mall: AEON Mall Long Biên, AEON Mall Hà Đông. Ngoài ra, chương trình còn được tổ chức ở một số siêu thị khác như Family Food, AnNam Gourmet. Thời gian diễn ra chương trình từ ngày 19/11 đến 10/12.

Tham gia chương trình, người tiêu dùng sẽ được trực tiếp trải nghiệm dâu tây, lê Hàn Quốc, tìm hiểu cách nhận biết các loại trái cây này qua hình thức và hương vị.

Chương trình mang đến cơ hội để người tiêu dùng trải nghiệm và cảm nhận sự khác biệt về hương vị của dâu tây, lê Hàn Quốc. Cũng tại sự kiện, ngoài được nhân viên tư vấn về đặc điểm của sản phẩm, người tiêu dùng sẽ được ăn thử miễn phí. Ngoài ra, người tiêu dùng còn có cơ hội nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn khi mua hàng trực tiếp tại siêu thị.

Lễ hội trái cây nhập khẩu Hàn Quốc của Biovegi Việt Nam đang diễn ra tại các siêu thị lớn trên toàn quốc.

Theo đại diện Biovegi, hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều loại trái cây không rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng gắn mác là hoa quả Hàn Quốc, khiến người tiêu dùng hoang mang về độ an toàn của sản phẩm. Sự kiện sẽ cung cấp cho người tiêu dùng kiến thức, thông tin về sản phẩm dâu tây và lê Hàn Quốc để tránh mua phải trái cây kém chất lượng.