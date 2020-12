Binz và 8 rapper gây bão bảng xếp hạng nhạc Việt năm 2020

RTee: Đầu năm 2020, Han Sara hợp tác với rapper RTee qua sản phẩm Let me go. Bài hát giữ vị trí thứ 14 #zingchart tuần, gần 10 triệu lượt nghe. Phân đoạn rap của RTee được yêu thích bởi màu sắc chiêm nghiệm, đậm chất tự sự, trở thành điểm nhấn thú vị trong bản R&B buồn của nữ ca sĩ gốc Hàn Quốc. RTee cũng là nhân tố gây chú ý trong chương trình Rap Việt.