Binz khởi động tour âm nhạc toàn quốc cùng ĐH FPT

Từ 8/5 đến 24/7, Binz sẽ tham gia tour đại nhạc hội tại 5 thành phố của ĐH FPT. Tour diễn lần lượt đi qua ĐH FPT tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ và Quy Nhơn.

Kết thúc Rap Việt, Binz trở thành một trong những nghệ sĩ được quan tâm và yêu thích nhất hiện nay. Sau khi xác nhận trở lại với Rap Việt mùa 2, nam rapper tiếp tục được chú ý khi công bố tham gia tour diễn xuyên suốt 5 thành phố lớn với ĐH FPT từ 8/5 đến 24/7.

Không để các fan yêu nhạc chờ đợi, Đại học FPT cũng đã thông tin chính thức về sự đồng hành của Binz tại các đêm công diễn của chương trình Học bổng Tài năng do nhà trường tổ chức. Theo đó, các đêm công diễn được tổ chức vào ngày 8/5 tại ĐH FPT Hà Nội, ngày 16/5 tại Đà Nẵng, ngày 22/5 tại TP.HCM, ngày 29/5 tại Cần Thơ và ngày 24/7 tại ĐH FPT AI Quy Nhơn.

Binz sở hữu tư duy sáng tạo, phong cách trình diễn cuốn hút.

Đây là một tin vui với nhiều khán giả học sinh, sinh viên trên cả nước. Nhiều fan của Binz trông đợi được thưởng thức những ca khúc nổi tiếng của thần tượng như BigCityBoi, OK, They said, Sao cũng được… trên sân khấu lớn. Ngay lúc này, nhiều tấm vé đang được tìm kiếm tại fanpage các trường ĐH FPT trên toàn quốc.

Là hoạt động được tổ chức đồng thời cùng các đêm công diễn của cuộc thi Học bổng Tài năng ĐH FPT 2021, concert sẽ dành tặng thí sinh lọt vào vòng công diễn những tấm vé miễn phí, cùng với đó là cơ hội đứng chung sân khấu cùng “BigCityBoi”.

Toàn bộ thí sinh tham dự các đêm công diễn chương trình Học bổng Tài năng ĐH FPT 2021 sẽ có cơ hội đứng chung sân khấu với Binz.

Thông qua những sản phẩm âm nhạc được đầu tư, Binz đã trở thành một trong những rapper được yêu mến và có chỗ đứng vững chắc trong cộng đồng rap/hip hop. Nam nghệ sĩ sở hữu chất giọng trầm khàn đặc trưng, kỹ thuật tốt và thường xuất hiện trước công chúng với phong cách đa dạng. Khán giả dễ dàng nhìn thấy ở Binz hình ảnh người nghệ sĩ lao động nghệ thuật tâm huyết, từ đó càng thêm yêu mến anh.

Binz thường xuyên thay đổi phong cách và mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.

Đáp lại sự yêu mến của khán giả, Binz sẽ dành thời gian giao lưu cùng thí sinh Học bổng Tài năng cũng như khán giả tại chương trình của ĐH FPT. Tại đây, anh sẽ chia sẽ những câu chuyện truyền cảm hứng với mong muốn khơi gợi lòng quyết tâm theo đuổi nghệ thuật ở người trẻ. Binz hy vọng phần giao lưu của mình sẽ giúp mỗi người trẻ đam mê nghệ thuật, đặc biệt là các thí sinh Học bổng Tài năng của ĐH FPT, thêm tự tin để bồi đắp tài năng và giành cơ hội tỏa sáng.