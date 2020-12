Binz chạm tay Châu Bùi tình tứ trong show thời trang

Tham dự Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020, Binz xuất hiện với vai trò hát mở màn. Phần trình diễn ca khúc mới nhất BlackJack của anh và ca sĩ Soobin Hoàng Sơn nhanh chóng khuấy động không khí.

Châu Bùi cũng tham dự sự kiện này. Theo quan sát của phóng viên Zing, trên hàng ghế đầu, nàng fashionista tỏ ra rất hào hứng khi theo dõi màn biểu diễn của nam rapper. Cô liên tục hướng mắt lên sân khấu, nhún nhảy theo nhạc.

Đặc biệt, Châu Bùi và Binz đã có màn chạm tay nhau tình cảm. Khi biểu diễn, nam rapper gốc Gia Lai cúi người, dừng lại để giao lưu cùng nàng fashionista. Khoảnh khắc chạm tay ngắn ngủi này của cả hai khiến nhiều người thích thú.

Kết thúc màn biểu diễn, lúc di chuyển về bên trong hậu trường, chủ nhân hit Bigcityboi tiếp tục hướng mắt về Châu Bùi. Đôi trẻ không ngần ngại nhìn nhau tình tứ, nở nụ cười tươi và liên tục vẫy tay với đối phương.

Theo đuổi hình tượng lãng tử, Binz tiếp tục để lại dấu ấn với bộ suit 3 lớp tông hồng. Anh khoác áo lông bản to - thiết kế gắn liền cùng hình tượng của những rapper tên tuổi.

Lần này, anh mặc thiết kế làm từ vải nhung. Lối diện sơ mi buông cúc giúp rapper gốc Gia Lai khoe khéo hình xăm trên ngực. Các phụ kiện của Binz như dây chuyền sợi xích, đồng hồ được nhiều rapper trên thế giới ưa chuộng.

Đồng hành cùng Binz, Soobin Hoàng Sơn diện suit xanh đính thêm gam đen một cách khéo léo. Hai nghệ sĩ chọn trang phục đồng điệu ở kiểu dáng, chất liệu.

Mỗi lần tham dự sự kiện, Châu Bùi luôn biết cách gây ấn tượng qua cách phối màu sắc, chọn họa tiết. Fashionista Hà thành xây dựng hình ảnh quý cô trẻ trung nhưng không kém phần cá tính. Cô chọn mũ beret cùng boots cao cổ để tô điểm cho tạo hình.

Ngoài ra, Châu Bùi còn mặc váy có phom dáng ngắn, đính kèm nơ bản to phía sau lưng. Thiết kế có họa tiết đơn giản cùng gam màu tinh tế.

Tham dự show về rap, Binz từng ngại ngùng khi Karik nhắc đến Châu Bùi. Hai người có nhiều khoảnh khắc gây tò mò trên mạng xã hội.

Thông tin rapper gốc Gia Lai hẹn hò Châu Bùi bắt đầu xuất hiện từ tháng 7. Dân mạng chỉ ra dấu hiệu nhận thấy họ đang quen nhau.

Gây chú ý nhất là hành động chỉ theo dõi tài khoản cá nhân của fashionista gốc Hà thành từ Binz. Nam rapper còn đăng hình thú cưng của Châu Bùi lên trang cá nhân.

Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam trở lại cùng chủ đề "The Future Is Now" (tạm dịch: Tương lai là hiện tại) với sự đồng hành cùng nhãn hàng Aquafina - Nước uống tinh khiết hàng đầu Việt Nam. Sự kiện như lời khẳng định về tương lai của ngành thời trang mở ra ngay trước mắt, giúp Việt Nam có cơ hội nâng cao vị thế.

