Bình Thuận gửi cá, nước mắm, thanh long hỗ trợ TP.HCM và Bình Dương

Tỉnh Bình Thuận vận động doanh nghiệp đóng góp cá, nước mắm, thanh long để giúp đỡ 2 địa phương vượt qua khó khăn, nhanh chóng dập dịch Covid-19.

Sáng 11/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Bình Thuận cho biết đã thống nhất chủ trương tổ chức chuyến hàng hỗ trợ, sẻ chia khó khăn trước tình hình dịch Covid-19 cùng cán bộ, chiến sĩ, người dân TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

Bà Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, cho biết theo kế hoạch sẽ có 4 chuyến xe hàng chia đều cho 2 địa phương TP.HCM và Bình Dương. Các mặt hàng gồm 4.000 kg cá bóp tươi, 4.000 kg cá khô, 7.200 lít nước mắm, 500 kg thanh long với tổng trị giá 2 tỷ đồng . Đây là sự đóng góp của các doanh nghiệp trên địa bàn.

10 tấn thanh long tươi được đóng gói chuẩn bị gửi vào TP.HCM và Bình Dương. Ảnh: T. Vân

Ngoài ra, một số doanh nghiệp ở huyện Hàm Thuận Nam và huyện Hàm Thuận Bắc sẽ hỗ trợ thêm khoảng 10 tấn thanh long. Một nhà xe ở TP Phan Thiết hỗ trợ 4 chuyến xe đông lạnh (loại 10 tấn) để chuyển hàng vào 2 địa phương trên.

Theo bà Linh, 8h ngày 12/7, các chuyến xe sẽ xuất phát đưa hàng đến các địa phương. “Đầu TP.HCM sẽ do Ủy ban MTTQ TP đứng ra nhận hàng, còn Bình Dương sẽ do Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đảm nhận”, bà Linh nói và cho biết số hàng trên sẽ phân bổ hỗ trợ cho người dân khó khăn hoặc người trong các khu cách ly tập trung bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

"Đây là tấm lòng của người dân tỉnh Bình Thuận gửi đến cán bộ, chiến sĩ cùng người dân TP.HCM và tỉnh Bình Dương. Chút tấm lòng để động viên mọi người sớm vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, chiến thắng đại dịch Covid-19", bà Linh chia sẻ.