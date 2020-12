Bình nước nóng thông minh nâng tầm cuộc sống gia đình Việt

Với tính năng hẹn giờ bật/tắt, cài đặt nhiệt độ và ghi nhớ thói quen người dùng, bình nước nóng Rossi S-Series đánh dấu bước tiến mới về công nghệ của ngành gia dụng tại Việt Nam.

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, thiết bị gia dụng thông minh ngày càng được lòng người tiêu dùng. Không nằm ngoài xu thế này, các dòng sản phẩm bình nước nóng thông minh đã ra đời với nhiều tiện ích mới.

Sau một thời gian không ngừng nghiên cứu phát triển, áp dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã cho ra đời bình nước nóng thông minh Rossi S Series với bộ điều khiển gắn tường hiện đại. Nhờ công nghệ độc đáo, sản phẩm giúp người dùng chủ động và tiện ích hơn trong cuộc sống.

Theo Báo cáo Nghiên cứu thị trường tháng 11/2020 của Sunshine Business Consulting Group, tại Việt Nam, bình nước nóng Rossi S Series là sản phẩm đầu tiên và duy nhất tích hợp bộ điều khiển gắn tường thông minh. Nhờ bộ điều khiển này, người dùng không phải lo lắng về việc quên bật/tắt nguồn khi sử dụng. Chỉ cần chọn thời gian bật và tắt trên bảng điều khiển, bình sẽ tự động hẹn giờ chính xác. Việc tự động tắt bình cũng giúp người dùng không còn lo ngại rò điện trong khi tắm.

Bình nước nóng Rossi S Series là sản phẩm đầu tiên và duy nhất trên thị trường tích hợp bộ điều khiển gắn tường thông minh, theo báo cáo của Sunshine Business Consulting Group.

Bảng điểu khiển gắn tường của Rossi S Series còn cho phép người dùng tùy chỉnh nhiệt độ nước chính xác đến từng độ C. Nhờ bộ ổn nhiệt thế hệ mới công nghệ châu Âu đến từ Tập đoàn Cotherm (Pháp), mẫu bình nước nóng này đạt các tiêu chí an toàn, tiện nghi, chính xác và tiết kiệm năng lượng. Nhiệt độ lý tưởng để tắm đối với người lớn là 44 độ C. Riêng đối với trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh, nhiệt độ chuẩn để tắm là 37-38 độ.

Bên cạnh đó, công nghệ ECO EVO cũng giúp người dùng ghi nhớ thói quen sử dụng. Khi bật chế độ này, bình nước nóng sẽ chọn nhiệt độ mà người dùng thường cài đặt nhiều nhất trong 7 ngày và kích hoạt ghi nhớ từ ngày thứ 8 trở đi.

Ngoài kế thừa 18 năm lịch sử của thương hiệu bình nước nóng Rossi, Rossi S Series còn hội tụ nhiều tính năng khác như ruột bình tráng men kim cương nhân tạo siêu bền chống bong tróc, chống ăn mòn và chịu áp lực cao; thanh gia nhiệt đường kính lớn, thời gian ăn mòn lâu nên chu kỳ bảo dưỡng cũng kéo dài hơn. Ngoài ra, bình sử dụng lớp bảo ôn giữ nhiệt với vật liệu nhập khẩu cao cấp từ Tập đoàn Down (Mỹ), được phun ở mật độ cao giúp giữ nhiệt tối ưu.

Rossi S Series có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ nước chính xác theo thói quen người dùng.

Thiết kế của bình nước nóng Rossi S Series có bề mặt bóng màu đen, xung quanh là lớp nhựa trắng, giúp sản phẩm trở nên nổi bật hơn trong không gian phòng tắm. Tùy vào cách bài trí và không gian, người dùng có thể lựa chọn bình vuông hay bình ngang với các dung tích 15 lít, 20 lít và 30 lít.

Cuối tháng 11, sản phẩm đã ra mắt tại 6 tỉnh thành miền Bắc gồm Ninh Bình, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Vinh với sự đón nhận, ủng hộ của hàng nghìn đối tác, nhà phân phối và đại lý. Ông Trương Công Phong - Giám đốc Kinh doanh của Tập đoàn Tân Á Đại Thành - kỳ vọng: “Nhờ những đột phá về mặt công nghệ, Rossi S Series hứa hẹn là dòng sản phẩm được quan tâm nhất trong mùa đông năm nay của chúng tôi”.