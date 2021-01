Bình nước nóng Ferroli trang bị 10 tính năng an toàn

Bên cạnh thiết kế cao cấp và yếu tố tiết kiệm điện, Ferroli đặt sự an toàn của người dùng lên hàng đầu với việc trang bị 10 tính năng an toàn cho sản phẩm.

Theo Ferroli, để tạo ra sản phẩm phù hợp với đặc điểm thời tiết và nguồn nước Việt Nam, hãng đã thành lập đội nghiên cứu tại Italy, với những kỹ sư lâu năm, trình độ cao về công nghệ nhiệt. Do đó, các sản phẩm bình nước nóng của Ferroli không chỉ sở hữu thiết kế cao cấp, nhãn năng lượng 5 sao tiết kiệm điện ở mức tối đa, mà còn trang bị 10 tính năng an toàn theo tiêu chuẩn châu Âu.

Công nghệ hiện đại

Thế mạnh công nghệ an toàn của Ferroli không chỉ được khẳng định qua các chứng nhận quốc tế, mà còn được kiểm chứng qua thực tế 65 năm lịch sử của hãng. Từ trụ sở tại San Bonifacio (Italy), Ferroli đã có mặt tại 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, đạt nhiều thành tựu trong công nghệ năng lượng nhiệt.

Tập đoàn Ferroli sở hữu hơn 30 nhà máy và 6 trung tâm nghiên cứu trên khắp thế giới. Chất lượng được sản phẩm được đảm bảo từ khâu nguyên liệu đầu vào, ứng dụng công nghệ an toàn hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của châu Âu.

Bình nước nóng Ferroli được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, theo tiêu chuẩn châu Âu, áp dụng công nghệ 4.0 tại nhà máy rộng hơn 10.000 m2.

Để bảo đảm an toàn tối đa cho người dùng, tất cả sản phẩm Ferroli đều được tích hợp thiết bị chống giật ELCB có khả năng phát hiện rò rỉ và ngắt nguồn điện, giúp người dùng an tâm sử dụng.

Cùng với đó, bộ phận rơle giúp điều chỉnh nhiệt độ và đảm bảo an toàn cho thiết bị. Ferroli trang bị đến 2 bộ rơle chuyên biệt. Đầu tiên là rơle điều chỉnh nhiệt tự ngắt khi nhiệt độ nước đạt mức 75 độ C để bảo vệ bình. Ngay cả khi rơle điều chỉnh nhiệt không hoạt động, Ferroli vẫn còn lớp “tường lửa” nữa là rơle an toàn chống cháy khô, tự ngắt ở nhiệt độ 93 độ C để phòng ngừa cháy nổ.

Ngoài ra, bình nước nóng Ferroli còn có van an toàn được lắp ở đường nước cấp, giúp xả áp khi áp suất tăng cao tránh nổ bình, bảo đảm an toàn tối đa cho người dùng.

Mọi sản phẩm của Ferroli đều được tích hợp thiết bị chống giật ELCB.

Công nghệ ion bạc kháng khuẩn làm sạch nước cũng được các chuyên gia hàng đầu của Ferroli nghiên cứu và phát triển giúp tiêu diệt và ngăn cản sự sinh sôi của vi khuẩn trong bình chứa đến 90%, làm đẹp da và bảo vệ sức khỏe.

Vật liệu an toàn

Không chỉ trang bị những công nghệ hiện đại, Ferroli còn đầu tư vào vật liệu thân thiện với môi trường, như nhựa nguyên sinh không tạo ra chất độc hại, bình chứa tráng men titan, thanh đốt tráng bạc... nhằm gia tăng an toàn cho người dùng và nâng cao tuổi thọ máy.

Nguyên liệu sản xuất bình nước nóng của Ferroli được chọn lọc để nâng cao tính an toàn.

Trong quá trình hoạt động, bình chứa thường xuyên bị ăn mòn bởi nước và các chất oxy hóa, dùng lâu có thể bị rò rỉ hoặc thủng. Bình chứa Ferroli được ứng dụng công nghệ tráng men titan siêu bền, chống bong tróc, chống ăn mòn, chịu được nhiệt độ và áp lực cao, bảo hành đến 8 năm.

Thêm vào đó, máy có thanh anode magie kích thước lớn hơn, vừa bảo vệ thanh đốt, vừa loại bỏ kim loại nặng ra khỏi nước, giữ an toàn cho da. Thanh anode lớn đứng độc lập cùng van xả cặn, nên người dùng có thể dễ dàng súc rửa và thay mới để bảo vệ bình.

Bên cạnh đó, bình nước nóng Ferroli sử dụng lớp cách nhiệt polyurethane dày, mật độ cao, có khả năng giữ nhiệt đến 48 tiếng. Vỏ bình làm bằng nhựa ABS chịu lực cao, cách nhiệt tốt, góp phần đảm bảo an toàn cho linh kiện bên trong. Chất liệu của vỏ bình còn có khả năng chống bụi, chống thấm nước theo tiêu chuẩn quốc tế IPX4. Nước bên ngoài sẽ không thể xâm nhập vào các thiết bị điện bên trong, giúp hạn chế chập điện và cháy nổ, đảm bảo an toàn cho người sử dụng

Ngoài việc đầu tư vào công nghệ và vật liệu, Ferroli còn chú trọng vào chế độ lắp đặt theo tiêu chuẩn an toàn QCVN 04, bảo hành tận nhà, linh kiện thay thế sẵn có và chính hãng. Nhờ đó, người dùng có thể yên tâm tận hưởng tiện nghi và sự thư thái tại ngôi nhà của mình.