Bình luận của Mbappe khi Ronaldo đăng tâm thư

Dưới tâm thư của Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe để lại 3 biểu tượng gồm vương miện, hai bàn tay chắp vào nhau và một con dê với hàm ý ca ngợi đàn anh sinh năm 1985 là một vị vua và là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Từ lâu, Mbappe thừa nhận là một fan của Ronaldo. Căn phòng của ngôi sao sinh năm 1998 từng dán kín những tấm hình của tiền đạo người Bồ Đào Nha trong giai đoạn khoác áo Real Madrid.

Ngoài Mbappe, tài khoản của huyền thoại Pele cũng viết bình luận động viên Ronaldo: "Cảm ơn vì những cống hiến. Bạn đã giúp người hâm mộ có những khoảnh khắc hạnh phúc".

Trong khi đó, Alejandro Garnacho, tiền đạo trẻ đang khoác áo Manchester United cũng để lại một biểu tượng trái tim ở dưới tâm thư của Ronaldo.

Đêm 11/12 (giờ Hà Nội), Ronaldo lần đầu lên tiếng về thất bại tại World Cup 2022.

"Vô địch World Cup với tuyển Bồ Đào Nha là giấc mơ lớn nhất và tham vọng nhất trong sự nghiệp của tôi. May mắn thay, tôi giành được nhiều danh hiệu tầm cỡ quốc tế, nhưng việc đưa tên tuổi đất nước lên vị trí cao nhất ở Cúp thế giới là ước mơ lớn nhất đời tôi", Ronaldo mở đầu bài viết.

CR7 khẳng định anh luôn chiến đấu cho giấc mơ vô địch World Cup, chưa bao giờ quay mặt vào cuộc chiến, cũng như không có khái niệm bỏ cuộc. Tuy nhiên, Ronaldo thừa nhận: "Đáng buồn thay, ngày hôm qua giấc mơ kết thúc. Tôi chỉ muốn tất cả biết rằng nhiều điều đã được nói, nhiều điều đã được viết, nhiều điều được suy đoán, nhưng sự tận hiến của tôi cho tuyển Bồ Đào Nha không thay đổi dù chỉ một khoảnh khắc".

"Tôi luôn là người chiến đấu vì mục tiêu chung. Tôi sẽ không bao giờ quay lưng lại với đồng nghiệp và đất nước của mình. Đó là những gì tôi có thể giãi bày. Cảm ơn Bồ Đào Nha. Cảm ơn Qatar. Giấc mơ thật đẹp khi nó kéo dài. Giờ đây, thời gian là phép chữa lành và cho phép mọi người tự đưa ra kết luận", Ronaldo kết luận.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

