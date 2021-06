Bình Dương tìm người từng đến chợ Bình Phước B

Liên quan đến 27 ca mắc Covid-19 mới, ngành y tế tỉnh Bình Dương phát thông báo tìm người từng đến chợ Bình Phước B và 9 địa điểm khác.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, tính đến 8h ngày 24/6, địa phương này ghi nhận thêm 27 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Trong đó, 25 trường hợp liên quan đến ổ dịch Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên; một trường hợp ở phường Bình Hòa, TP Thuận An và trường hợp là lái xe của Công ty Sách, thiết bị trường học TP.HCM, chi nhánh Khu công nghiệp Sóng Thần 3, TP Thủ Dầu Một.

Ngành y tế truy vết được 102 trường hợp F1. Các trường hợp F1, F2 khác đang được điều tra truy vết.

Các điểm dịch tễ liên quan đến các ca bệnh đã được lực lượng chức năng khoanh vùng, cách ly y tế tạm thời và phun khử khuẩn.​

Ngành y tế phun khử khuẩn tại khu vực có dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Kiều.

Liên quan đến các ca mắc Covid-19 mới, tỉnh Bình Dương thông báo những ai đã đến các địa điểm trong khung giờ dưới đây, đến trạm y tế xã, phường, thị trấn khai báo y tế để được hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Nhà trọ Ba Lực, đường Bình Chuẩn 33, TP Thuận An, từ ngày 8/6.

Nhà trọ Bùi Thị Thuận, 96/20 khu phố Bình Phước, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, từ ngày 8/6.

Chợ Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, từ ngày 13/6.

Bách Hóa Xanh (gần nhà trọ Ba Lực), đường Bình Chuẩn 33, TP Thuận An, ngày 18/6.

Tạp hóa Tú (gần nhà trọ Ba Lực), đường Bình Chuẩn 33, TP. Thuận An, từ ngày 18/6.

Honda Hòa Bình Minh, phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An, từ ngày 13/6.

Công ty Kim Thắng Hoành, đường 61, Bình Chuẩn, TP. Thuận An, từ ngày 8/6.

Công ty Đức Lợi 2, đường Bình Chuẩn 62, khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, từ ngày 8/6.

Công ty điện tử JAE Young Vina, đường Bình Chuẩn 34, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, từ ngày 8/6.

Công ty gỗ VFR, gần Công ty Đức Lợi, hẻm Bình Chuẩn 62, Bình Chuẩn, Thuận An, 8h-20h15, ngày 7-15/6.

Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 191 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng gồm: 3 trường hợp tại Bình Quới B, P Bình Chuẩn, TP Thuận An; 5 trường hợp tại Công ty Sản xuất Thương mại Phúc Đạt, TP Dĩ An; 3 trường hợp tại Chung cư E-Home 4, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An; 5 trường hợp tại Công ty TNHH Puku Việt Nam, phường Bình Hòa, TP Thuận An; 3 trường hợp tại Bình Thắng, TP Dĩ An; 3 trường hợp tại phường Bình Nhâm, TP Thuận An; 2 trường hợp là tài xế tuyến xe đường dài Bắc - Nam; một trường hợp là tài xế Chi nhánh Công ty Sách, thiết bị trường học TP.HCM tại Bình Dương; một trường hợp tại phường Bình Hòa, TP Thuận An và 165 trường hợp liên quan đến ổ dịch phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên.